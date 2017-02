Netanjahu besucht als erster israelischer Regierungschef Australien

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu stattet ab Mittwoch als erster amtierender Regierungschef seines Landes Australien einen Staatsbesuch ab. Vorgesehen ist unter anderem ein Treffen mit dem konservativen Premierminister Malcolm Turnbull.

Gegen Netanjahus viertägigen Besuch regt sich in Australien Widerstand - vor allem wegen dessen Haltung gegenüber den Palästinensern. In Melbourne, Canberra und Sydney wollen Demonstranten gegen den Besuch protestieren. Am Freitag trifft Netanjahu den Vorsitzenden der oppositionellen Labor-Partei, Bill Shorten, der den Bau jüdischer Siedlungen in den von Israel besetzten Palästinensergebieten kritisiert.