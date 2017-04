Netanjahu sagt Treffen mit Gabriel bei dessen Israel-Besuch ab

Der Antrittsbesuch von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) in Israel ist von einem Eklat überschattet worden: Aus Verärgerung über dessen Besuchsprogramm sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Dienstag ein geplantes Treffen mit Gabriel ab. Netanjahu wandte sich damit gegen ein Treffen Gabriels mit zwei regierungskritischen Organisationen. Gabriel kritisierte die Absage, versicherte aber wie Israels Regierungschef, dass dies die bilateralen Beziehungen nicht beeinträchtige.

"Ich bedaure das sehr", sagte Gabriel nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Jerusalem zu der Absage und betonte, "dass wir jetzt hier nicht zum Spielball der Innenpolitik Israels werden dürfen". Andererseits halte er die Absage "nicht für eine Katastrophe", sagte der Minister. "Mein Verhältnis und das Verhältnis Deutschlands zu Israel wird jetzt dadurch in keiner Weise sich ändern."

Gabriel hatte zuvor im ZDF gesagt, er könne sich eine Absage eines Gesprächs mit Netanjahu "fast nicht vorstellen, weil es außerordentlich bedauerlich wäre".

Nach Angaben der israelischen Regierung wurde das Treffen gestrichen, weil der Bundesaußenminister an seinen Plänen festhielt, sich mit Vertretern der Bürgerrechtsorganisationen Breaking The Silence und B'Tselem zu treffen. Diese setzen sich kritisch mit dem militärischen Vorgehen Israels in den Palästinensergebieten und der israelischen Siedlungspolitik auseinander und sind der Armee, der Regierung und dem rechten Lager in Israel ein Dorn im Auge.

Das Treffen fand am Abend statt, wie ein Sprecher von B'Tselem der Nachrichtenagentur AFP sagte. Einzelheiten nannte er nicht.

Netanjahus Büro rechtfertigte die Absage in einer Erklärung. "Stellen Sie sich vor, dass ausländische Diplomaten beim Besuch in den USA oder Großbritannien sich mit NGOs treffen, die amerikanische oder britische Soldaten Kriegsverbrecher nennen", hieß es darin. Netanjahu werde sich nicht "mit denjenigen treffen, die Organisationen Legitimität verleihen, die zur Kriminalisierung von israelischen Soldaten aufrufen". Nichtsdestotrotz seien Israels Beziehungen zu Deutschland "sehr wichtig und werden dadurch nicht beeinträchtigt".

Bei seinem Antrittsbesuch in Israel als Außenminister hatte Gabriel am Montag unter anderem die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Am Dienstag führte er ein gut einstündiges Gespräch mit Israels Präsident Reuven Rivlin. Wie aus dem Präsidialpalast verlautete, nannte Rivlin in der hitzigen Diskussion Israels Armee wiederholt die "moralischste der Welt".

Netanjahus Absage ist ein äußerst ungewöhnlicher Zwischenfall in den Beziehungen Israels mit Deutschland, einem seiner engsten europäischen Verbündeten. Das Verhältnis ist derzeit angespannt. Wegen der kritischen Haltung der Bundesregierung zum verstärkten jüdischen Siedlungsbau in den Palästinensergebieten waren im Februar die für Mai in Jerusalem geplanten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen auf 2018 verschoben worden.

Bereits im Februar hatte Netanjahu allerdings verärgert reagiert, als Belgiens Regierungschef Charles Michel in Israel Vertreter von Breaking the Silence und B'Tselem traf. Der belgische Botschafter wurde einbestellt.

Der SPD-Außenexperte Niels Annen sagte dem Bayerischen Rundfunk, es handele sich um "eine traurige Entwicklung im deutsch-israelischen Verhältnis". Eine solche Reaktion hätte er sich "eher in einem autoritär regierten Staat" erwartet.

Außenpolitiker der Union stärkten Gabriel den Rücken. Dass Gespräche mit regierungskritischen Organisationen "mit Gesprächsverweigerung sanktioniert werden, ist sehr außergewöhnlich und sehr bedauerlich", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), der "Heilbronner Stimme" (Mittwochsausgabe). "Netanjahu hat hier einen Fehler gemacht", urteilte der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter in der "Welt".

Die Grünen-Rechtspolitikerin Renate Künast sagte der Nachrichtenagentur AFP, Treffen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen gehörten "zur freien Meinungsbildung dazu". Der grüne Vorsitzende der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe, Volker Beck, erklärte: "Gesprächsverbote gehen gar nicht." Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte Netanjahus Entscheidung.