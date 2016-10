Neue Erdstöße in Mittelitalien wecken Erinnerungen an Katastrophe von Amatrice

Zwei Monate nach dem verheerenden Erdbeben von Amatrice mit fast 300 Toten haben neue Erdstöße in Mittelitalien die Menschen in Verzweiflung versetzt. Die kurz aufeinander folgenden Beben, die laut US-Erdbebenwarte eine Stärke von 5,5 und 6,1 hatten, richteten in mehreren Bergdörfern schwere Zerstörungen an. Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, gab es aber keine Todesopfer zu beklagen. Die Regierung versprach schnelle Hilfe.

"Angesichts der Stärke der Erschütterungen ist es ein Wunder, dass es keine Toten oder Schwerverletzten gibt", sagte Innenminister Angelino Alfano. Das erste Beben erschütterte die Region am Mittwochabend gegen 19.10 Uhr, es hatte die Stärke 5,5. Dass danach viele Bewohner fluchtartig ihre Häuser verließen, dürfte dazu beigetragen haben, dass die weitaus stärkeren Erdstöße zwei Stunden später nicht zu mehr Opfern geführt haben. Doch viele Häuser stürzten ein oder wurden schwer beschädigt.

Auch in Rom waren die Erdstöße zu spüren. Das Epizentrum lag in der Nähe der Ortschaft Visso in der Region Marken, nahe der Grenze zur Region Umbrien.

"Das Erdbeben war heftig, apokalyptisch, die Leute haben auf der Straße geschrien", sagte der Bürgermeister von Ussita, Marco Rinaldi. "Unser Dorf ist am Ende." Das zweite Beben sei "schrecklich" gewesen, er habe noch nie so starke Erschütterungen gespürt. Viele Gebäude im historischen Dorfkern weisen dicke Risse auf, andere sind komplett zerstört, die Kirchenfassade ist herabgestürzt.

In der wenige Kilometer entfernten Nachbargemeinde Visso sind zwei Drittel der Gebäude nicht mehr nutzbar, wie Bürgermeister Giuliano Pazzaglini berichtete. Eine Drohne überflog den Ort, um die Schäden besser bestimmen zu können. Helfer nahmen Unterkünfte und Zeltlager wieder in Betrieb, die nach dem Beben im August eingerichtet worden waren.

Die ganze Nacht hindurch und auch am Donnerstag erschütterten insgesamt mehr als 200 Nachbeben die Region. Die Behörden bemühten sich um die Organisation fester Notunterkünfte für tausende Menschen. Die regnerische erste Nacht hatten viele Anwohner trotz der Kälte in den Bergdörfern lieber in ihren Autos verbracht als in einer Notunterkunft.

Ministerpräsident Matteo Renzi besuchte am Donnerstagabend das Erdbebengebiet und sicherte allen Betroffenen Unterstützung zu. "Italien gibt seine Bürger nicht auf", sagte er nach einem Treffen mit Vertretern der Rettungskräfte in der kleinen Universitätsstadt Camerino.

Er verkündete, dass seine Regierung 40 Millionen Euro an Nothilfe freigegeben habe, und versprach den "kompletten Wiederaufbau" der zerstörten Dörfer. Aber dieser Wiederaufbau bedürfe eines "strukturellen Eingriffs", der "Italien, Europa und der ganzen Welt gut erklärt werden muss", fügte er hinzu.

Renzi will bei der EU erreichen, dass die Ausgaben seines Landes im Zusammenhang mit den Erdbeben und der Flüchtlingskrise bei den Berechnungen des italienischen Haushaltsdefizits berücksichtigt werden.

Zunächst einmal müsse dafür gesorgt werden, dass die Menschen nicht den Winter in Zelten verbringen müssten, sagte der Ministerpräsident. Zivilschutzchef Fabrizio Curcio sagte, es müsse über eine Unterbringung in Hotels an der Adriaküste nachgedacht werden. Es dürfe nicht sein, dass die Menschen in Autos schliefen.

Die betroffene Region liegt nördlich von Amatrice, wo die meisten der fast 300 Todesopfer des Erdbebens vom 24. August zu beklagen waren. Das Beben hatte damals eine Stärke zwischen 6,0 und 6,2. Es richtete Sachschäden in Höhe von rund vier Milliarden Euro an.