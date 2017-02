Neue Warnstreikwelle im öffentlichen Dienst der Länder beginnt

Kurz vor neuen Tarifgesprächen im öffentlichen Dienst der Länder starten die Gewerkschaften am Dienstag eine weitere massive Warnstreikwelle. In Baden-Württemberg sowie Berlin, Hamburg und Sachsen-Anhalt soll es nach Angaben von Verdi Arbeitsniederlegungen geben. Tausende Beschäftigte werden demnach daran teilnehmen. Schon in der vorigen Woche hatten tausende Länderangestellte in verschiedenen Ländern gestreikt.

Neben Verdi beteiligen sich auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und andere Interessenvertretungen an den Warnstreiks, der Deutsche Beamtenbund unterstützt sie. Am Mittwoch sollen dann erneut Berlin sowie Thüringen bestreikt werden. Ab Donnerstag treffen die Gewerkschaften und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder in Potsdam zur dritten Verhandlungsrunde zusammen.