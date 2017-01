Neuer Bundeswehrskandal: Misshandlungen in Kaserne für Elitesoldaten

Es geht um den Verdacht auf Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Gewaltdarstellung und Nötigung: Bei der Bundeswehr gibt es einen neuen Skandal. In einer Ausbildungskaserne in Baden-Württemberg "kam es zu einer Häufung ernstzunehmender Vorfälle", hieß es in einer Mitteilung des Heeres. Eingeschaltet wurde demnach auch Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU).

In dem Ausbildungszentrum für Elitesoldaten in Pfullendorf gab es demnach Verstöße gegen das "Gebot zur Achtung der Würde des Menschen, der sexuellen Selbstbestimmung und des Schamgefühls". Es gebe zudem Hinweise auf Mobbing. Außerdem seien im Zuge sogenannter "Aufnahmerituale" Soldaten misshandelt worden.

Vorgesetzte seien nach derzeitigem Stand der Ermittlungen an den Geschehnissen nicht beteiligt gewesen, hieß es weiter. Die eindeutig identifizierten Täter würden fristlos aus der Bundeswehr entlassen, die ersten Schritte dazu seien bereits eingeleitet. Zudem sei die Staatsanwaltschaft Hechingen eingeschaltet worden.

"Die Vorgänge im Ausbildungszentrum Spezielle Operationen sind nicht zu tolerieren" erklärte Heeres-Inspekteur Jörg Vollmer. Die Verstöße würden "mit aller Konsequenz geahndet". Den Angaben zufolge sind die internen Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.

Nach einem Bericht des "Spiegel" waren in der Kaserne offenbar sexuell-sadistische Praktiken an der Tagesordnung. Demnach wurde für sieben Mannschaftssoldaten die sofortige Entlassung beantragt.