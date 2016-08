Neuer Dresdner Bischof in Amt eingeführt

Der neue katholische Bischof von Dresden-Meißen, Heinrich Timmerevers, ist am Samstag in sein Amt eingeführt worden. Das teilte die Deutsche Bischofskonferenz mit. Timmerevers, der bisher Weihbischof in Münster war, tritt die Nachfolge von Heiner Koch an. Dieser ist inzwischen Erzbischof von Berlin.

Die Amtseinführung erfolgte im Rahmen eines Gottesdienstes in der Dresdner Kathedrale. Der neue Bischof rief dabei die Katholiken auf, sich aktiv den Notleidenden in der Gesellschaft zuzuwenden. "Kirche und Christsein verwirklichen sich nicht durch ein Starren zum Himmel, Christen verharren nicht in Kirchenräumen, mögen diese noch so schön sein", sagte er laut MDR.