Neuer Massenprozess zu Putschversuch in der Türkei

In einem Gefängnis bei Ankara müssen sich seit Dienstag rund 330 Verdächtige im bisher größten Prozess zum gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli verantworten. Bei dem Prozessauftakt in dem extra gebauten Gerichtssaal der Haftanstalt von Sincan sagten mehrere Angeklagte aus, sie seien von Vorgesetzten irregeführt und für den Putsch instrumentalisiert worden: Ihnen sei befohlen worden, wegen eines Terroranschlags auszurücken.

Die Beschuldigten gehören zumeist der Offiziersschule Polatli in Ankara an. Ihnen wird vorgeworfen, in der dramatischen Putschnacht Menschen getötet zu haben und als Teil einer bewaffneten Terrororganisation versucht zu haben, die gewählte Regierung und das Parlament zu beseitigen. Ihnen drohen lebenslange Haftstrafen.

Wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, sind mehr als 240 der 330 Angeklagten in Haft. Im Gerichtssaal, der mehr als 1550 Menschen Platz bietet, drängten sich Angeklagte und Sicherheitskräfte. Der Prozess fand unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt. Vor dem Gericht war ein Wasserwerfer positioniert, und eine Drohne überwachte das Umfeld aus der Luft.

Der erste Angeklagte, der Offiziersschüler Abdulkadir Kahraman, sagte aus, sein Kommandeur habe ihm und seinen Kameraden Munition ausgehändigt und gesagt, dass es einen Terroranschlag gegeben habe.

Andere Angeklagte gaben an, ihnen sei gesagt worden, sie sollten sich nach dem Angriff "bereit halten" sein und wenn notwendig von ihren Waffen Gebrauch machen.

Vor dem Gericht warteten viele Angehörige. "Unsere Kinder sind durchs Feuer gegangen. Sie sind von den Leuten geschlagen worden, seit acht Monaten sitzen sie hinter Gittern", sagte Sündüz Baykara, die gekommen war, um einen der Angeklagten zu unterstützen. "Wir wollen nur Gerechtigkeit", sagte Samet Oral seinerseits und appellierte an Präsident Erdogan, ihnen in dieser Situation zu helfen.

Für den Umsturzversuch macht die Regierung die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen verantwortlich. Die Bewegung, die lange ein enger Verbündeter der regierenden AK-Partei war, heute aber als Terrororganisation verboten ist, soll über Jahre systematisch den Staat infiltriert haben. Gülen, der seit Jahren im Exil in den USA lebt, bestreitet jede Verwicklung.

Seit dem versuchten Staatsstreich wurden 43.000 mutmaßliche Gülen-Anhänger und andere Regierungsgegner inhaftiert, zehntausende weitere wurden aus dem Staatsdienst entlassen. Die meisten Verdächtigen warten auch mehr als sieben Monate nach dem Putschversuch noch immer auf den Beginn ihres Verfahrens. Nur sechs Soldaten wurden bisher wegen des versuchten Staatsstreichs verurteilt.

Allerdings begannen zuletzt mehrere Verfahren. Der bisher größte Prozess läuft in Erzurum, wo 270 Menschen angeklagt sind. Am meisten Aufmerksamkeit erregte ein Verfahren im westtürkischen Mugla, wo 47 mutmaßliche Putschisten angeklagt sind, in der Putschnacht versucht zu haben, Erdogan in Marmaris zu ermorden, wo er mit seiner Familie im Urlaub war.