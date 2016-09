Neuerliche Waffenruhe in Syrien in Kraft getreten

Wie vereinbart ist die von den USA und Russland ausgehandelte Waffenruhe für Syrien am Montagabend mit Einbruch der Dunkelheit in Kraft getreten. Während die syrische Regierung und ihre Verbündeten das Abkommen mittragen, steht die Zustimmung von Opposition und Rebellen noch aus. Die syrische Armee kündigte an, ihre Einsätze für sieben Tage auszusetzen; Russland und die Türkei betonten, ihr Vorgehen gegen "Terroristen" fortzusetzen.

Inwieweit die Waffenruhe eingehalten wurde, war zunächst unklar. Sie soll erst einmal für 48 Stunden gelten und dann, falls sie hält, jeweils um 48 Stunden verlängert werden. Hat die Waffenruhe eine Woche lang Bestand, wollen die USA und Russland ihren Kampf gegen Dschihadisten in Syrien koordinieren.

Die Vereinbarung sieht vor, dass sich die syrischen Regierungstruppen rund um die umkämpfte Großstadt Aleppo zurückziehen und humanitären Helfern Zugang gewähren. Der russische Generalstab kündigte an, die Waffenruhe gelte für das ganze Land, die Angriffe auf "Terroristen" würden aber fortgesetzt.

US-Außenminister John Kerry und sein russischer Kollege Sergej Lawrow hatten sich am Freitagabend nach Marathonverhandlungen in Genf auf eine zunächst 48-stündige Waffenruhe für das Bürgerkriegsland verständigt. In welchen Zonen genau der Kampf gegen Dschihadisten wie die Milizen Islamischer Staat (IS) oder Fateh al-Scham auch während der Waffenruhe fortgesetzt werden kann, machten sie nicht öffentlich.

Ein vorheriger Waffenstillstand, den die Konfliktparteien am 27. Februar ebenfalls auf Vermittlung der USA und Russlands vereinbart hatten, war nie vollständig eingehalten worden und nach mehreren Monaten zerbrochen.

Wenige Stunden vor dem Beginn der Waffenruhe hatte Präsident Baschar al-Assad die Rückeroberung des gesamten Staatsgebiets angekündigt. "Der syrische Staat ist entschlossen, jedes Gebiet von den Terroristen zurückzuerobern", sagte Assad laut staatlichen Medien bei einem seltenen öffentlichen Auftritt in der einstigen Rebellenhochburg Daraja. Die syrischen Streitkräfte würden ihre "Arbeit unerbittlich und ohne Zögern, unabhängig von inneren oder äußeren Umständen" fortsetzen, sagte Assad.

Am Wochenende hatte es erneut schwere Kämpfe gegeben; bei Luftangriffen auf die umkämpften Städte Aleppo und Idlib waren dutzende Menschen getötet worden. Auch am Montag gab es vor Inkrafttreten der Waffenruhe wieder Luftangriffe auf Aleppo.

Die Türkei kündigte ihrerseits an, ihre Ende August gestartete Offensive in Syrien fortzusetzen, bis "alle Terroristen besiegt und unsere Grenzen sicher sind". Dies sagte Generalstabschef Hulusi Akar am Montag laut einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu nach einem Truppenbesuch.

Die einflussreiche Rebellengruppe Ahrar al-Scham hatte am Sonntagabend ihre Ablehnung der Waffenruhe erklärt. Diese würde lediglich die Regierung in Damaskus stärken und das Leiden der Menschen erhöhen, hieß es in einem von der islamistischen Gruppe veröffentlichten Video.

Das wichtigste syrische Oppositionsbündnis, das Hohe Verhandlungskomitee (HNC), verlangte insbesondere von den USA Garantien für die Umsetzung der Waffenruhe. Die Frage sei, ob die syrische Regierung und ihr Verbündeter Russland die Waffenruhe befolgten "und ihre Luftangriffe und ihre Verbrechen stoppen", sagte HNC-Sprecher Salem al-Muslet. Außerdem müsse genauer definiert werden, welche Rebellengruppen als "Terroristen" weiter bekämpft würden.