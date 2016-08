Neues iPhone wird wohl am 7. September präsentiert

Der US-Technologieriese Apple wird voraussichtlich am 7. September die neue iPhone-Version vorstellen. Der Konzern verschickte am Montag Einladungen für eine "besondere Veranstaltung" an diesem Tag in San Francisco. Wie bei Apple üblich wurden lediglich Datum, Uhrzeit und der Ort der Veranstaltung mitgeteilt, jedoch nichts über den Inhalt. Es wird aber damit gerechnet, dass das iPhone 7 präsentiert wird.

Die Verkaufszahlen des Smartphones waren zuletzt deutlich zurückgegangen. In dem am 25. Juni zu Ende gegangenen dritten Quartal seines Geschäftsjahrs verkaufte Apple 40,4 Millionen iPhones, 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Es war das zweite Quartalsrückgang in Folge. Analog sanken auch Umsatz und Gewinn deutlich. Die Zahlen unterstreichen die Schwierigkeit für Apple, im zunehmend gesättigten Smartphonemarkt mit immer mehr Konkurrenz weiter zu wachsen.

Das iPhone gibt es seit 2007. Ende Juli teilte Apple-Chef Tim Cook mit, dass mittlerweile eine Milliarde Exemplare verkauft wurden. Auf dem weltweiten Smartphone-Markt ist Apple die Nummer zwei. Nach Berechnungen des Marktforschungsunternehmens IDC hatte das iPhone im vergangenen Jahr einen Marktanteil von 16,2 Prozent; die Geräte des Apple-Rivalen Samsung aus Südkorea kamen demnach auf 22,7 Prozent.