Neun festgenommene "Cumhuriyet"-Mitarbeiter bleiben in Untersuchungshaft

Trotz internationaler Proteste geht die Türkei weiter massiv gegen die Opposition vor. Ein Gericht in Istanbul ordnete am Samstag an, dass neun Mitarbeiter der türkischen Oppositionszeitung "Cumhuriyet", darunter Chefredakteur Murat Sabuncu, weiter in Haft bleiben. Die beiden festgenommenen Chefs der prokurdischen Oppositionspartei HDP, Selahattin Demirtas und Figen Yüksedag, wurden in Gefängnisse fern des kurdisch geprägten Südosten des Landes gebracht.

Zu den neun "Cumhuriyet"-Mitarbeitern, deren Untersuchungshaft verlängert wurde, zählen neben Sabuncu auch der Karikaturist Musa Kart und der Kolumnist Kadri Gürsel. Die Kolumnisten Hikmet Cetinkaya und Aydin Engin wurden aus gesundheitlichen und Altersgründen freigelassen, stehen aber weiterhin unter Kontrolle der Justiz. Zwei weitere "Cumhuriyet"-Mitarbeiter kamen frei, nachdem die Vorwürfe gegen sie fallen gelassen wurden.

Die insgesamt 13 "Cumhuriyet"-Mitarbeiter waren Anfang der Woche festgenommen worden. Die türkische Justiz warf ihnen Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans ( PKK) vor sowie zur Bewegung des im US-Exil lebenden islamischen Predigers Fethullah Gülen, den Ankara für den Putschversuch von Mitte Juli verantwortlich macht.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte das Vorgehen Ankaras gegen die Oppositionszeitung am Mittwoch als "in höchstem Maße alarmierend" verurteilt. Zuvor hatte der frühere Chefredakteur von "Cumhuriyet", Can Dündar, die Reaktion der Bundesregierung auf die Festnahmen als "wirklich schwach" kritisiert.

Auch gegen Dündar liegt ein Haftbefehl vor, er lebt mittlerweile aber in Deutschland im Exil. Im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er am Samstag: "Unser Verbrechen ist unser Schreiben, unsere Überschriften, unsere Nachrichten. Wir werden wieder schreiben. Wir werden sogar noch mehr schreiben."

Auch gegen die Oppositionspartei HDP gehen die Behörden derzeit vor. Die beiden Parteichefs wurden nach ihrem Verhör in Diyarbakir im Südosten der Türkei in Gefängnisse fernab der HDP-Hochburgen gebracht: Demirtas in der Provinz Edirne nahe der Grenze zu Griechenland und Bulgarien, Yüksedag nach Kocaeli östlich von Istanbul.

Außer den beiden Parteichefs kamen mehrere weitere HDP-Mitglieder in Haft. Ihnen werden Mitgliedschaft in der PKK und "Terror-Propaganda" angelastet.

Kurz nach der Festnahme der HDP-Chefs wurde Diyarbakir von einem Bombenanschlag erschüttert. Nach neuen Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu starben elf Menschen, mehr als hundert weitere wurden verletzt. Regierungschef Binali Yildirim machte die PKK verantwortlich.

Das auf die Überwachung islamistischer Internetseiten spezialisierte US-Unternehmen Site erklärte jedoch in der Nacht zum Samstag, die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamiere laut der IS-nahen Agentur Amaq die Tat in der Nähe einer Polizeiwache für sich. Die HDP erklärte, sechs ihrer Abgeordneten, darunter Demirtas und Yüksedag, seien dem Anschlag knapp entkommen, weil sie in der Polizeiwache inhaftiert gewesen seien.

Grünen-Chef Cem Özdemir legte im Deutschlandfunk nahe, dass der Umsturzversuch von Mitte Juli im Sinne der türkischen Regierung gewesen sei. Staatschef Recep Tayyip Erdogan setze auf eine Eskalation der Lage, um seine Macht zu festigen. Die Türkei sei auf dem Weg "in Richtung islamo-türkische Diktatur".

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) sagte dem "Donaukurier" (Samstagsausgabe), der Umgang der türkischen Regierung mit der Opposition sei "völlig inakzeptabel". "Da werden Grundwerte der EU mit Füßen getreten."

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini äußerte sich "extrem besorgt" über die Festnahmen in der Türkei. US-Außenamtssprecher John Kirby erklärte, es gebe eine "besorgniserregende Tendenz" zur Einschränkung der Meinungsfreiheit in der Türkei.

Österreichs Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil sagte der "Bild"-Zeitung (Samstagsausgabe), die Türkei befinde sich "auf direktem Weg in eine Diktatur". Bei ihrem Treffen am Montag in Österreich würden sich die Verteidigungsminister der zentraleuropäischen Länder darauf vorbereiten, dass Ankara den Flüchtlingsdeal mit der EU vollständig aufkündigt.