Neunjähriger reanimiert kleinen Bruder mit telefonischer Hilfe durch Sanitäter

Ein neunjähriger Junge hat in Hessen seinen kleinen Bruder nach einem Sturz in den Swimmingpool unter telefonischer Anleitung reanimiert und ihm so das Leben gerettet. Wie die Polizei mitteilte, war der zweijährige Rudolf am Samstag in Korbach in einem "kurzen unbeobachteten Moment" in den Garten gerannt und dort in den Pool gefallen. Sein Bruder Markus habe ihn wiederbelebt - mit Hilfe eines Rettungsassistenten am Telefon.

Wie die Polizei weiter mitteilte, waren die beiden Kinder mit ihrer 65 Jahre alten Oma allein. Sie habe für den Kleinen eine Windel holen wollen, als dieser sich unbemerkt in den Garten davongemacht habe. Die Oma habe ihren Enkel dort bäuchlings im Pool treibend vorgefunden und ihn gemeinsam mit dessen Bruder aus dem Wasser gezogen.

Da die Großmutter nur schlecht Deutsch spricht und versteht, telefonierte laut Polizei der neunjährige Markus mit der Rettungsstelle. Unter telefonischer Anleitung durch einen Rettungsassistenten sei ihm die Wiederbelebung seines kleinen Bruders gelungen. Dieser habe kurz darauf wieder selbstständig geatmet und sei in eine Uniklinik geflogen worden. Es bestehe keine "akute Lebensgefahr" mehr, teilte die Polizei mit.

Markus wiederum bekam noch am Nachmittag Besuch von dem Sanitäter, mit dessen telefonischer Hilfe er seinen Bruder rettete. Dieser lobte ihn für sein "umsichtiges Verhalten" und lud ihn zu einem Besuch in die Rettungsstelle ein, wie die Polizei weiter mitteilte.