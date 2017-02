Niederländisches Königspaar in KZ-Gedenkstätte und auf Kulturtrip in Weimar

Mit einem Besuch der KZ-Gedenkstätte Buchenwald und kultureller Einrichtungen in Weimar hat das niederländische Königspaar seinen Aufenthalt in Ostdeutschland fortgesetzt. Am Mittwoch legten König Willem-Alexander und seine Frau Máxima an der Gedenkplatte für die Opfer im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald weiße Rosen nieder.

Buchenwald gehörte zu den größten Konzentrationslagern auf deutschem Boden. Zwischen 1937 und 1945 starben in dem Lager und seinen Außenlagern schätzungsweise 56.000 Menschen, darunter auch mehrere hundert Niederländer.

Im Anschluss besichtigte das Königspaar die Anna-Amalia-Bibliothek und das Goethe- und Schiller-Archiv. Bei einem verheerenden Feuer in der zum Unesco-Weltkulturerbe gehörenden Bibliothek waren 2004 mehr als 50.000 Bücher aus dem 16. bis 20. Jahrhundert vernichtet und weitere 62.000 beschädigt worden.

Das Goethe- und Schiller-Archiv geht auf eine Initiative von Großherzogin Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach, der Tochter von König Wilhelm II. der Niederlande zurück. Sie gründete das Archiv im Jahr 1889.

Zuvor waren Willem-Alexander und Máxima in Erfurt von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) in der Staatskanzlei empfangen worden. In Jena wollte sich das Königspaar am Mittwoch noch mit Unternehmern treffen, bevor es nach Leipzig weitergehen sollte.

Zum Auftakt ihres viertägigen Arbeitsbesuchs hatte das niederländische Königspaar am Dienstag die Wartburg in Eisenach besichtigt. Auf dem weiteren Programm standen in Leipzig am Donnerstag unter anderem ein Besuch der Energiebörse EEX und des Plattenbauviertels Grünau, wo es um den Wandel des Viertels nach der Wiedervereinigung geht.

In Sachsen-Anhalt, wo beide am Donnerstag und Freitag erwartet werden, wollen Willem-Alexander und Máxima unter anderem die Wittenberger Schlosskirche besichtigen, an deren Tür der Reformator Martin Luther vor 500 Jahre seine 95 Thesen angeschlagen haben soll.