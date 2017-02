Niederländisches Königspaar startet Arbeitsbesuch in Thüringen auf der Wartburg

Der niederländische König Willem-Alexander und seine Frau Máxima werden am Dienstag in Thüringen erwartet. Aus Anlass des 500. Reformationsjubiläums besucht das Paar zuerst die Wartburg in Eisenach (16.50 Uhr), wo Martin Luther die Bibel ins Deutsche übersetzte. Am Mittwoch stehen dann der Besuch der Alten Synagoge in Erfurt und der KZ-Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar auf dem Programm.

Im Rahmen ihres viertägigen Arbeitsbesuchs in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt wollen Willem-Alexander und Máxima anschließend noch nach Jena, Leipzig, Wittenberg, Dessau und Oranienbaum reisen, wo sie sich unter anderem mit Wirtschaftsdelegationen treffen und die Wittenberger Schlosskirche besuchen, an deren Tür Luther vor 500 Jahre seine 95 Thesen angeschlagen haben soll.