Niedersachsen steht nach Landtagswahl wohl ein Regierungswechsel bevor

Die Niedersachsen haben am Sonntag einen neuen Landtag gewählt. Dabei zeichnete sich eine höhere Beteiligung als bei der letzten Landtagswahl ab: Bis zum frühen Nachmittag gaben rund 26,9 Prozent der 6,1 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab. 2013 hatte die Wahlbeteiligung zu dem Zeitpunkt bei rund 23 Prozent gelegen.

Bei der ersten Landtagswahl nach der Bundestagswahl wurde ein knapper Ausgang erwartet: Die SPD unter Ministerpräsident Stephan Weil sowie die CDU mit Spitzenkandidat Bernd Althusmann lieferten sich seit Wochen ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Position als stärkste Kraft. Nachdem die SPD in den letzten Wochen deutlich aufgeholt hatte, rief Althusmann seine Anhänger zum Wahlkampfabschluss auf, sich von den letzten Umfragewerten nicht beirren zu lassen.

Die Landtagswahl war eigentlich erst für Januar geplant. Dass sie nun bereits am Sonntag stattfand, war das Ergebnis des ungewöhnlichen Wechsels der Abgeordneten Elke Twesten im August von den Grünen zur CDU. Weils rot-grüne Regierung verlor dadurch ihre knappe Mehrheit im Landtag, die Neuwahlen mussten drei Monate früher stattfinden.

Zur Wahl traten landesweit 15 Parteien und zehn Einzelbewerber an, 210 Kandidaten bewarben sich insgesamt um die 137 Sitze im niedersächsischen Parlament. In den Umfragen lagen die SPD und die CDU zuletzt etwa gleichauf bei 32 bis 34 Prozent. Die Grünen kamen auf etwa acht bis zehn Prozent, ebenso die FDP. Die bei der letzten Landtagswahl in Niedersachsen noch nicht angetretene AfD erreichte sieben bis acht Prozent. Die Linke pendelte um fünf Prozent.

Demnach steht Niedersachsen vor einem Regierungswechsel. Die Umfragen ergaben rechnerische Mehrheiten für eine große Koalition aus SPD und CDU sowie Dreierkonstellationen wie ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP oder eine Ampel aus SPD, Grünen und Liberalen - nicht aber für das bisherige Bündnis aus SPD und Grünen. Alle Koalitionsoptionen gelten jedoch wegen inhaltlicher und teilweise massiver atmosphärischer Differenzen zwischen den Parteien aber als schwierig.

Auch aus bundespolitischer Sicht ist die Landtagswahl von Bedeutung: Nach ihren jeweils herben Verlusten bei der Bundestagswahl vor drei Wochen, hoffen CDU und SPD auf Erfolgserlebnisse. Gerade in der Union dürfte es Unmut geben, wenn Althusmann den zeitweilig sicher geglaubten Sieg in Niedersachsen verpasst.

Zudem starten nun am kommenden Mittwoch die Gespräche von Union, FDP und Grünen über die Bildung einer Jamaika-Koalition im Bund, für die sich die Beteiligten Rückenwind durch gute Ergebnisse in Niedersachsen erhoffen. Unter anderem aus Rücksicht auf die Wahlkämpfer in Niedersachsen waren die Gespräche über eine Regierungsbildung im Bund noch nicht begonnen worden.