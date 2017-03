Niedersachsens Innenminister verbietet Hildesheimer Salafistenverein

Niedersachsens Innenminister hat einen Salafistenverein in Hildesheim verboten. Der Deutschsprachige Islamkreis Hildesheim sei am Dienstag verboten und aufgelöst worden, teilte das Ministerium in Hannover mit. Rund 370 Polizisten durchsuchten seit dem frühen Morgen Wohnungen von acht Verdächtigen sowie die Moscheeräume des Vereins. "Mit dem Vereinsverbot wurde ein Hotspot der radikalen Salafistenszene in Deutschland zerschlagen", erklärte Innenminister Boris Pistorius (SPD).

Bereits im vergangenen Juli war der Salafistenverein durchsucht worden. Die Auswertung des damals beschlagnahmten Beweismaterials habe den Verdacht bestätigt, dass Muslime in dem Verein "in konspirativer Art und Weise zielgerichtet radikalisiert" und dazu bewegt wurden, in das Kriegsgebiet nach Syrien beziehungsweise in den Irak auszureisen und sich der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) anzuschließen, erklärte das Innenministerium. Im vergangenen Sommer hatte das Ministerium erklärt, auch in Predigten, Vorträgen oder Seminaren sei "Hass gegen Ungläubige" verbreitet worden.

Pistorius betonte am Dienstag, das Vorgehen gegen den Salafistenverein richte sich "ausdrücklich nicht gegen die vielen, friedlich hier lebenden Muslime, sondern gegen verblendete Fanatiker, die diese Weltreligion für ihre Zwecke missbrauchen und Terrororganisationen wie den selbst ernannten Islamischen Staat und dessen menschenverachtende Ziele unterstützen".

Weitere Einzelheiten zu der Aktion wollte der Innenminister gegen Mittag bekannt geben. Bundesweit wurden schon mehrfach islamistisch orientierte Organisationen oder Moscheevereine von den Behörden aufgelöst, weil sie Radikalisierung förderten und Islamisten unterstützten.