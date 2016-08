Niedersachsens Innenminister will gesetzliche Pflicht zu mehr Einbruchschutz

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) will als Antwort auf die gestiegenen Einbruchszahlen Bauherren verpflichten, Schutzmaßnahmen gegen Einbrüche in Neubauten vorzusehen. "In den Niederlanden gibt es eine gesetzliche Pflicht für Bauherren, beim Neubau nicht nur Brandschutz, sondern auch einfachen mechanischen Einbruchschutz einzubauen", sagte Pistorius der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf vom Mittwoch. "Das brauchen wir auch."

Es gehe um Schließanlagen, nicht um Alarmanlagen, betonte der Landesminister. In die geschützten Häuser werde rund 30 Prozent weniger eingebrochen. "Von 100 Einbrüchen bleibt es bei knapp 40 nur beim Versuch. Wenn der Täter gestört wird oder nicht reinkommt, dann lässt er schnell von dem Objekt ab", sagte Pistorius der Zeitung.

Forderungen nach verbindlichen Bauvorschriften zum Einbruchschutz hatte auch der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft vor kurzem erhoben. Nach dem Willen der Branche soll der Staat Mindestanforderungen für die Widerstandsfähigkeit von Fenstern und Türen in Neubauten festlegen. Den Einbrechern werde es zu leicht gemacht.