Notfallversorgung am Limit - Kassen für bessere Steuerung von Patientenströmen

Mit Fieber und Husten in die Notaufnahme? Immer mehr Patienten melden sich auch mit Bagatellerkrankungen als Notfall in den Kliniken, was diese oft ans Limit bringt. Dabei könnten viele Patienten auch in einer niedergelassenen Arztpraxis behandelt werden, wie der Verband der Ersatzkassen (vdek) am Dienstag in Berlin erklärte. Die Krankenkassen fordern eine bessere Steuerung der Patientenströme in der ambulanten Notfallversorgung.

"Wir brauchen transparentere Strukturen in der Notfallversorgung", erklärte vdek-Vorstandschefin Ulrike Elsner. Unklare Sprechstundenzeiten und Anlaufstellen der niedergelassenen Ärzte, undurchsichtige Zuständigkeiten zwischen ambulantem und stationärem Notdienst sowie die Unsicherheit der Patienten seien die Hauptgründe dafür, dass immer mehr als Notfall die Klinik ansteuern. Viele erwarten in der Klinik aber auch eine schnelle und bessere Versorgung.

So werden jährlich bis zu 25 Millionen Menschen in den Notaufnahmen der Krankenhäuser behandelt, mit steigender Tendenz. Nach Aussagen von Fachgesellschaften könnten allerdings ein Drittel der Patienten bedenkenlos von niedergelassenen Ärzten behandelt werden, sie gehören also nicht ins Krankenhaus. Ziel müsse es sein, die Patienten "in den richtigen Behandlungspfad zu lotsen", erklärte Elsner.

Der Ersatzkassenverband, zu dem unter anderem die Techniker Krankenkasse (TK), Barmer GEK und DAK-Gesundheit gehören, fordern die flächendeckende Einrichtung sogenannter Portalpraxen an allen Krankenhäusern. Dort sollen Patienten in einer festen Anlaufstelle zunächst einmal begutachtet werden. Damit soll abgeklärt werden, ob es sich um eine Bagatellerkrankung oder einen lebensbedrohlichen Notfall handelt.

Je nach Dringlichkeit sollen die Patienten dann entweder an eine niedergelassene Arztpraxis oder in die ambulante Notdienstpraxis im Krankenhaus, die auch außerhalb der Sprechstundenzeiten behandelt, beziehungsweise in die Notaufnahme weitergeleitet werden. Die Portalpraxen seien "Dreh- und Angelpunkt" der Notfallversorgung, heißt es in einem Gutachten des Aqua-Instituts für den Ersatzkassenverband.

Zudem fordern die Kassen gemeinsame Rettungsleitstellen der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) und der Rettungsdienste, um Anrufer unter der 112 und der Rufnummer der KVen (116117) an den geeigneten Notdienst zu vermitteln. Viele Patienten sei der ärztliche Notdienst unbekannt - oder sie könnten den Behandlungsbedarf nur schlecht einschätzen.

Die Kliniken klagen sei längerem über eine zunehmende Belastung der Notaufnahmen. Zudem werde die ambulante Notfallversorgung an den Krankenhäusern nicht kostendeckend vergütet, was die Personalsituation verschärfe.

"Wer die Notfallversorgung wirklich verbessern will, muss auch die Finanzierung sichern", forderte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Georg Baum. Einem durchschnittlichen Erlös von rund 40 Euro pro ambulantem Notfall stünden Fallkosten von mehr als 100 Euro gegenüber. Dies summiere sich insgesamt auf eine Milliarde Euro nicht gedeckter Kosten. Die Verhandlungen zwischen Krankenhäusern, niedergelassenen Ärzten und Kassen über ein neues Vergütungssystem kämen derzeit nicht voran.