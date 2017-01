Obama beendet Vorzugsbehandlung für illegale Einwanderer aus Kuba

US-Präsident Barack Obama hat die jahrzehntealte Regelung außer Kraft gesetzt, wonach illegal eingereiste Kubaner leichter eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten als Einwanderer aus anderen Ländern. In einer am Donnerstag in Washington veröffentlichten Mitteilung kündigte Obama an, die Regelung werde mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Dies sei "ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Normalisierung der Beziehungen mit Kuba". Kubanische Einwanderer würden künftig wie andere Einwanderer behandelt.

Seit den 1960er Jahren hatten die USA alle kubanischen Flüchtlinge aufgenommen und ihnen den Weg zur US-Staatsbürgerschaft erleichtert. Weil dies zu einer Massenabwanderung aus Kuba führte und Kritiker die Regelung als Anreiz für die gefährliche Flucht per Boot ansahen, änderte der damalige US-Präsident Bill Clinton 1995 die Regelung: Fortan wurden nur Bootsflüchtlinge ausgewiesen, die im Meer aufgegriffen wurden. Flüchtlinge, die trockenen Fußes in den USA ankamen, durften bleiben.

Die kubanische Regierung begrüßte Obamas Entscheidung als "wichtigen Schritt". Havanna erklärte sich im Gegenzug bereit, alle von den USA ausgewiesenen Flüchtlinge zurückzunehmen, nicht nur im Meer aufgegriffene Bootsflüchtlinge.

Acht Tage vor seinem Ausscheiden aus dem Amt zementierte Obama mit seiner Entscheidung den historischen Annäherungskurs an den kommunistischen Inselstaat, den er vor zwei Jahren eingeleitet hatte. Sein Nachfolger im Weißen Haus, Donald Trump, steht der Annäherung an Kuba kritisch gegenüber.