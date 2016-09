Obama und Erdogan sprechen am ersten Tag der UN-Generaldebatte

Am Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York beginnt am Dienstag (15.00 Uhr MESZ) die alljährliche Generaldebatte der Weltorganisation. An der einwöchigen Debatte nehmen Staats- und Regierungschefs sowie Minister der 193 Mitgliedstaaten teil. Wegen des Bombenanschlags vom Wochenende in der US-Ostküstenmetropole findet das Treffen unter massiv verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt.

Hauptthemen der Debatte dürften unter anderem die Flüchtlingskrise, die Armutsbekämpfung und der Anti-Terror-Kampf sein. Zu den Rednern am ersten Tag gehören US-Präsident Barack Obama, der französische Staatschef François Hollande, die britische Premierministerin Theresa May und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Deutschland wird durch Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) vertreten, der am Freitag vor der UN-Vollversammlung sprechen soll.