Obama verurteilt Trumps Äußerungen über angebliche Wahlmanipulationen

US-Präsident Barack Obama hat die Äußerungen des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump über angebliche Wahlmanipulationen scharf kritisiert. Wer solche Zweifel säe, "untergräbt unsere Demokratie", sagte Obama am Donnerstag in Miami. Trumps Andeutungen seien "gefährlich" und entbehrten jeglicher Grundlage. Der Unternehmer wäre der erste Kandidat einer großen Partei in der US-Geschichte, der andeute, eine mögliche Wahlniederlage nicht anzuerkennen, sagte Obama.

"Das ist nicht lustig", urteilte der US-Präsident. Es sei unmöglich, eine Wahl in "einem so großen Land" zu manipulieren. "Ich frage mich, ob Donald Trump schon einmal in einem Wahllokal war." Er hoffe auf einen deutlichen Sieg der Demokratin Hillary Clinton, um keine Zweifel am Wahlergebnis aufkommen zu lassen, fügte Obama an.

Trump hatte in der Nacht zum Donnerstag im dritten und letzten TV-Duell gegen seine Rivalin Clinton gesagt, er wolle "erst zum gegebenen Zeitpunkt" prüfen, ob er den Wahlausgang akzeptiere oder nicht. Während der Debatte bekräftigte der in den meisten Umfragen deutlich zurückgefallene Rechtspopulist seine Vorwürfe, das Wahlsystem sei korrupt und massive Fälschungen seien im Gange. Ohne Beweise anzuführen, sprach er davon, dass es in den Wählerverzeichnissen "Millionen" gefälschter Einträge gebe.

Am Donnerstag legte Trump nach. Er werde ein "klares" Ergebnis "absolut akzeptieren", behalte sich aber das Recht vor, einen "fragwürdigen" Wahlausgang juristisch anzufechten. In derselben Rede in der Stadt Delaware im Bundesstaat Ohio sagte er auch, werde das Wahlergebnis akzeptieren - "wenn ich gewinne".