Obama will weiteres Meeresschutzgebiet schaffen

Knapp drei Wochen nach der Schaffung des weltweit größten Meeresschutzgebiets vor der Küste von Hawaii will US-Präsident Barack Obama ein weiteres Schutzgebiet im Atlantik ausweisen. Obama werde sein Projekt am Donnerstag, dem ersten Tag einer vom US-Außenministerium organisierten internationalen Konferenz zum Schutz der Ozeane verkünden, teilte das Weiße Haus mit. Das Northeast Canyons and Seamounts Marine National Monument vor der Küste Neuenglands wird demnach rund 12.700 Quadratkilometer umfassen.

Forscher haben in dem Gebiet mehrere Unterwasser-Berge sowie drei Unterwasser-Canyons entdeckt, die tiefer sind als der Grand Canyon in Kalifornien. Sie beheimaten zahlreiche seltene und bedrohte Tierarten. Erst vor drei Wochen hatte Obama das bereits bestehende Papahanaumokuakea Marine National Monument vor Hawaiis nordwestlichen Inseln um mehr als das Vierfache erweitert. Die Schutzzone umfasst nun rund 1,5 Millionen Quadratkilometer.

An dem Treffen mit dem Titel Our Oceans nehmen nach Angaben des US-Außenministeriums neben Experten und Umweltaktivisten Minister und Regierungsvertreter aus 90 Ländern teil. Neben der Schaffung neuer Schutzgebiete geht es unter anderem auch um die Finanzierung von weiteren Maßnahmen gegen Überfischung und Meeresverschmutzung.