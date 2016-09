Obama zu letztem Besuch als US-Präsident in China eingetroffen

US-Präsident Barack Obama ist zu seinem letzten offiziellen Besuch in China eingetroffen. Die Präsidentenmaschine Air Force One landete am Samstag in Hangzhou, wo am Sonntag und Montag das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer stattfindet. Obama wurde am Flughafen von einer Ehrengarde empfangen. Im Laufe des Tages ist noch ein Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping geplant, bei dem es vor allem um den Klimaschutz gehen dürfte.

Die Abgeordneten des Nationalen Volkskongresses in Peking ratifizierten das UN-Klimaschutzabkommen von Paris am Samstag. Es wird erwartet, dass Obama nach dem Treffen mit Xi auch den formellen Beitritt der USA zu dem Abkommen erklären wird. Die Ratifizierung durch China und die USA, die zu den größten Verursachern von Treibhausgasen weltweit zählen, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Inkrafttreten des Abkommens.

Am Rande des G20-Gipfel wird Obama am Sonntag auch mit der neuen britischen Premierministerin Theresa May und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammenkommen. Nach dem G20-Gipfel reist Obama weiter nach Laos, wo er an einem Gipfeltreffen der Südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean teilnimmt.