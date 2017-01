Oberster Gerichtshof in London entscheidet über EU-Austrittsverfahren

Der Oberste Gerichtshof Großbritanniens entscheidet am Dienstag, ob die Regierung in London vor dem Beginn des EU-Austrittsverfahrens das Einverständnis des Parlaments einholen muss. Die Bekanntgabe der Entscheidung ist für 10.30 Uhr (MEZ) angekündigt. Die Einbeziehung des Parlaments könnte zur Folge haben, dass der Zeitplan für den Brexit durcheinandergerät. Die britische Regierung will das Austrittsverfahren aus der EU nach Artikel 50 des EU-Vertrags bis Ende März in Gang setzen.

Der Londoner High Court entschied bereits im Oktober, dass die Aktivierung des Artikels 50 des EU-Vertrags zum Austritt aus der EU der Zustimmung des Parlaments bedarf. Dagegen legte die Regierung der konservativen Premierministerin Theresa May Berufung ein.