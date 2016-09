Österreichs Innenminister äußert sich zu Frage von Wahlverschiebung

Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka will sich am Montag (11.00 Uhr) zur Frage äußern, ob die für den 2. Oktober angesetzte Präsidentenwahl verschoben wird. Die Stichwahl zwischen dem Grünen-Kandidaten Alexander Van der Bellen und dem Rechtspopulisten Norbert Hofer (FPÖ) im Mai war wegen Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung annulliert worden. Nun droht eine Verschiebung der Wiederholung wegen Problemen beim Verschließen der Briefwahlunterlagen.

Van der Bellen, der die Stichwahl im Mai äußerst knapp gewonnen hatte, nannte eine Verschiebung der Abstimmung am Samstag wahrscheinlich. Auch sein Rivale Hofer erwartet, dass der Termin Anfang Oktober nicht mehr zu halten ist. Innenminister Sobotka deutete ebenfalls eine Verschiebung an, als er am Samstag sagte, eine rechtzeitige Behebung der Probleme sei nicht länger wahrscheinlich.