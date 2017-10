Österreichs Präsident gibt Auftrag zur Regierungsbildung

Nach dem Sieg der konservativen ÖVP bei der Parlamentswahl in Österreich beauftragt Bundespräsident Alexander Van der Bellen deren Vorsitzenden Sebastian Kurz am Freitag mit der Regierungsbildung. Der Staatschef empfängt den 31-jährigen Kurz um 11.00 Uhr in der Wiener Hochburg.

Kurz will zunächst Sondierungsgespräche mit den Vorsitzenden aller im Parlament vertretenen Parteien führen. Kommende Woche könnten dann weiterführende Koalitionsgespräche beginnen. Allgemein wird mit einem Regierungsbündnis zwischen der ÖVP und der Rechtsaußenpartei FPÖ gerechnet.