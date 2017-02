Österreichs Präsident Van der Bellen spricht im Europaparlament

Knapp drei Wochen nach seiner Vereidigung wird der neue österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Dienstag zu einem Antrittsbesuch beim Europaparlament erwartet. Wie ein Sprecher der EU-Volksvertretung mitteilte, will der 73-jährige ehemalige Grünen-Politiker im Straßburger Plenarsaal zu den Abgeordneten sprechen (an 12.00 Uhr).

Am Montag war Van der Bellen in Brüssel mit dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker und dem Ratsvorsitzenden Donald Tusk zusammengetroffen. Der Besuch der EU-Institutionen in Brüssel und Straßburg ist die erste Auslandsreise des österreichischen Staatschefs, der als überzeugter Europäer gilt. Er hatte Anfang Dezember im zweiten Anlauf klar gegen seinen Rivalen Norbert Hofer von der rechtspopulistischen FPÖ gewonnen.