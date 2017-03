Oettinger: EU-Hilfsgelder für Türkei von politischer Entwicklung abhängig

Die aktuellen politischen Entwicklungen in der Türkei können nach den Worten von EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger Folgen für die EU-Finanzhilfen an das Land haben. Die Finanzhilfen zur Vorbereitung eines türkischen EU-Beitritts seien an die Verpflichtung gekoppelt, "unsere Werte zu übernehmen", sagte Oettinger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben): "Mit denen wollen wir den Weg nach Europa ebnen, nicht das Gegenteil fördern."

Wenn dauerhaft festgestellt werde, dass sich die Türkei von den Werten Europas entferne, könne dies Folgen für die Finanzhilfen haben, warnte der Haushaltskommissar. Die Beitrittshilfen würden Thema bei den Beratungen über den EU-Haushalt für 2018 werden. Bislang ist vorgesehen, dass die EU der Türkei eines EU-Beitritts von 2014 bis 2020 insgesamt 4,5 Milliarden Euro zahlt.

Oettinger betonte, die Türkei werde frühestens ab dem übernächsten Jahrzehnt in die Europäische Union aufgenommen: "Ein EU-Beitritt der Türkei kommt in diesem Jahrzehnt sicher nicht, im nächsten Jahrzehnt ist er nicht absehbar, und unter einem Präsidenten Erdogan ist er wenig wahrscheinlich." Dennoch bleibe das Land ein Beitrittskandidat.

Die 2005 begonnenen Aufnahmeverhandlungen mit der Türkei kommen nur schleppend voran. Seit die Regierung in Ankara als Reaktion auf den gescheiterten Putschversuch vom vergangenen Juli die Bürgerrechte massiv eingeschränkt hat, werden Rufe nach einem Aussetzen oder gar einem Ende der Verhandlungen lauter.