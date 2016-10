Oettinger weist nach umstrittener Rede Vorwurf der Fremdenfeindlichkeit zurück

EU-Kommissar Günther Oettinger hat sich nach einer umstrittenen Rede gegen Rassismus-Vorwürfe gewehrt. Dass er das Wort "Schlitzauge" in einer Rede verwendet habe, sei nicht anstößig oder respektlos gemeint gewesen, sagte Oettinger am Samstag der Online-Ausgabe der "Welt". Die Antirassismus-Organisation Egam forderte von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Konsequenzen gegen Oettinger, der zum Jahreswechsel das wichtige Haushaltsressort in der Kommission übernehmen soll.

"Das war eine etwas saloppe Äußerung, die in keinster Weise respektlos gegenüber China gemeint war", sagte Oettinger in der "Welt". Oettinger war dem Bericht zufolge hart dafür kritisiert worden, dass er bei einem Vortrag in Hamburg von "Schlitzohren und Schlitzaugen" gesprochen haben soll.

Oettinger sagte der "Welt" zu der Rede: "Ich wollte im digitalen Sektor, generell bei technologisch geprägten Sektoren aufzeigen, wie dynamisch die Welt ist. Und welche Herausforderung das enorme Tempo der Aufholjagd von Ländern wie China und Südkorea für uns darstellt. Und ich wollte in diesem Zusammenhang vor Selbstzufriedenheit warnen."

Zu dem Begriff "Schlitzohren" sagte er dem Bericht zufolge, die Chinesen seien "einfach clever, sie sehen genau, wo es einen Technologievorsprung in Europa gibt". "Und wenn sie ihn nicht selbst aufholen können, dann kaufen sie zu", fügte Oettinger hinzu. Europäische Unternehmen stünden umgekehrt "in China vor größeren Hürden".

Seine Äußerungen müssten im "Gesamtzusammenhang" gesehen werden, forderte der EU-Kommissar für digitale Wirtschaft in der "Welt". "Es ging in meiner Rede darum, Deutschland vor zu viel Selbstsicherheit zu warnen."

Oettinger verteidigte laut "Welt" auch, dass er CSU-Chef Horst Seehofer als einen "Populist light" bezeichnet hatte. "Wir sind alle irgendwie geneigt, populäre Themen anzugehen", sagte er. "Aber ich glaube, dass wir uns angesichts der Lage Deutschlands und Europas vor jedem Populismus hüten sollten."

Auch die Home-Ehe habe er nicht als solche angreifen wollen. "Ich habe die Homo-Ehe in einer Liste von Themen, Initiativen und Debatten genannt, die in Deutschland die politische Tagesordnung bestimmen", sagte er. "Mir geht es darum, diese Liste an Themen zu ergänzen - insbesondere um das Thema Wettbewerbsfähigkeit." Laut " Spiegel Online" hatte Oettinger über die baldige Einführung einer "Pflicht-Homoehe" spekuliert.

Am Freitag war bekannt geworden, dass Oettinger in der EU-Kommission aufsteigt. Der derzeitige Kommissar für digitale Wirtschaft soll zum Jahreswechsel das Haushaltsressort von der Bulgarin Kristalina Georgiewa übernehmen, die zur Weltbank wechselt.

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley sagte "Spiegel Online": "Jemand, der offene rassistische und homophobe Ressentiments bedient, disqualifiziert sich für politische Spitzenposten." Oettinger solle "mal dringend sein Weltbild überprüfen".

Die Antirassismus-Organisation European Grassroots Antiracist Movement (Egam), der auch die deutsche Amadeu Antonio Stiftung angehört, warf Oettinger Rassismus vor. Bei der Veranstaltung in Hamburg habe er zudem Äußerungen getätigt, "die den Geschmack von Homophobie hatten", erklärte Egam am Samstag in Paris. Dies sei "vollkommen inakzeptabel".

"In einer Zeit, in der Rassismus auf dem ganzen Kontinent zunimmt und zunehmend präsent ist in öffentlichen Reden und sogar bei Regierungen, muss sich die Europäische Kommission dafür einsetzen, dies nicht anzufachen", erklärte Egam. Eine Entschuldigung Oettingers sei "notwendig, aber absolut nicht ausreichend". Oettinger dürfe nicht EU-Kommissar bleiben, schon gar nicht im Haushaltsressort.

Die Organisation rief Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf, "entsprechend der Grundrechte der Demokratie zu handeln und passende Sanktionen gegen Herrn Oettinger als Folge seiner rassistischen Äußerungen zu verhängen".