Offenbar Anschlagsdrohung gegen deutsche Botschaft in der Türkei

Gegen deutsche diplomatische Vertretungen in der Türkei gibt es offenbar eine Anschlagsdrohung. Wie die "Bild"-Zeitung am Mittwoch berichtete, gibt es Hinweise auf mögliche Anschläge während der türkischen Feiertage. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es gegenüber AFP, dass die deutschen Vertretungen in der Türkei während der Feiertage bis zum 16. September "nur eingeschränkt erreichbar und für den Publikumsverkehr geschlossen" seien.

Laut "Bild"-Zeitung wurden die Botschaft und alle konsularischen Vertretungen in der Türkei wegen der Anschlagsdrohung vorerst geschlossen. Die Schließung sei als Vorsichtsmaßnahme erfolgt.

Mitte Juli hatte Frankreich seine diplomatischen Vertretungen in der Türkei wegen eine "realen und konkreten Bedrohung" vorübergehend geschlossen, im März wurden nach Hinweisen auf eine Anschlagsgefahr mehrere deutsche diplomatische Vertretungen sowie deutsche Schulen in der Türkei geschlossen.