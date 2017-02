Offizieller Beginn des Karnevals in Rio de Janeiro

In Brasiliens Millionenmetropole Rio de Janeiro beginnt am Freitag offiziell der berühmte Karneval. Dabei werden König Momo, dem Sinnbild des Karnevals in Rio, für fünf Tage symbolisch die Schlüssel der Stadt übergeben (15.00 Uhr MEZ). Der Höhepunkt der Feiern sind die farbenfrohen und aufwändigen Paraden der Samba-Schulen im sogenannten Sambodrom, die über das Wochenende hinaus andauern.

Erst am Mittwoch waren tausende Soldaten aus Rio abgezogen worden, die in den vergangenen Tagen dort für Sicherheit gesorgt hatten. Die Polizei war wegen eines Streits um nicht ausgezahlte Gehälter nicht einsatzfähig gewesen. Inzwischen funktioniere die Polizei aber wieder "mit voller Kapazität", erklärte Verteidigungsminister Raul Jungmann. Die für Rios Karneval typischen Straßenpartys haben schon vor zwei Wochen begonnen. Es werden mehr als eine Million Touristen bis zum Ende des Karnevals am 28. Februar in der Stadt erwartet.