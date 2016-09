Ohne Kopfhöreranschluss, dafür mit "Super Mario"

Sie sind wasserdicht und kommen mit neuem Betriebssystem: Der US-Technologiekonzern Apple hat am Mittwoch in San Francisco das iPhone 7 und die zweite Generation der Apple Watch vorgestellt. Äußerlich ähneln sie ihren Vorgängern, technisch verspricht Apple aber einige Verbesserungen - und lässt den traditionellen Kopfhöreranschluss am Smartphone einfach weg. Für Aufregung sorgte der Videospiel-Held "Super Mario", der künftig auch auf dem iPhone hüpfen wird.

Um mit dem neuen iPhone Musik zu hören, müssen Nutzer künftig einen kabellosen Kopfhörer oder den Auflade-Anschluss benutzen. Dieser sei von Anfang an auch als Audio-Anschluss konzipiert worden, sagte Apple-Marketingchef Phil Schiller. Es gehe darum, Platz einzusparen. Da ergebe es keinen Sinn, einen Anschluss nur für einen Zweck zu behalten.

Passend dazu stellte Apple auch gleich kabellose Kopfhörer vor: "AirPods" zum Einstecken in die Ohren und neue Kopfhörer seiner Marke "Beats". Wer seine kabelgebundenen Kopfhörer aber nicht aufgeben möchte, kann sie mit einem Adapter weiter benutzen.

Besonders erfreuen dürfte spielverliebte Nutzer, dass "Super Mario" in die Apple-Welt einzieht. Das kündigte der Nintendo-Manager Shigeru Miyamoto an, der bei der Apple-Präsentation als Überraschungsgast erschien. "Super Mario Run" soll im Dezember im AppStore verfügbar sein. Bisher gab es "Super Mario" nur auf Nintendo-Konsolen.

Die Anleger reagierten begeistert: Nintendos Aktienkurs an der Börse in Tokio stieg zwischenzeitlich um bis zu 18 Prozent und schloss mit einem Plus von 13 Prozent.

Auch ein weiterer Nintendo-Erfolg breitet sich im Apple-Universum aus: Mit der neuen Apple Watch können Spieler auch auf "Pokémon Go"-Monsterjagd gehen. Dafür wurde die Smartwatch wie das iPhone 7 und das größere iPhone 7 Plus mit einem schnelleren Prozessor ausgestattet und bietet nun auch GPS.

Dem iPhone 7 Plus spendierte Apple außerdem eine doppelte Kamera. Alle iPhones bekommen mehr Speicherplatz. Der Preis für das günstigste Modell mit 32 Gigabyte kostet 759 Euro. Die neue Apple Watch gibt es ab 419 Euro. Ausgeliefert werden sollen sowohl Handys als auch Uhren ab dem 16. September.

Das iPhone sorgt bei Apple seit Jahren für den Großteil des Umsatzes und des Gewinns. Allerdings lässt die Nachfrage inzwischen nach. Im zurückliegenden Quartal verkaufte Apple 40,4 Millionen iPhones, 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Es war der zweite Quartalsrückgang in Folge. Analog sanken auch Umsatz und Gewinn deutlich.

Analysten sind sich uneinig, ob die neuen iPhones Apple zurück zu alter Stärke führen. "Das iPhone 7 ist ein völlig neues Handy", sagte Patrick Moorhead von Moor Insights & Strategy. Apple habe "genug getan", um seine Stammkunden glücklich zu machen und auch Android-Nutzer anzulocken. Neil Saunders von der Analysefirma Conlumino sah in den Verbesserungen hingegen "wahrscheinlich keine entscheidenden Faktoren" für Smartphone-Besitzer, ob sie aufrüsten oder bei ihren alten Geräten bleiben sollen.