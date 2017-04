Oppositionsaktivist bei Polizeieinsatz in Paraguay getötet

Bei Protesten gegen eine geplante Verfassungsreform zur Wiederwahl des Präsidenten in Paraguay ist ein Mensch getötet worden. Der Führer der Jugendorganisation der oppositionellen Liberalen Partei wurde bei der Durchsuchung der Parteizentrale in Asunción von einem Polizisten erschossen, wie Parteichef Efrain Alegre am Samstag berichtete. Laut Alegre starb der 25-jährige Rodrigo Quintana durch einen Kopfschuss.

Das Innenministerium erklärte, der Vorfall werde untersucht. Wütende Demonstranten hatten am Freitagabend den Kongress in Asunción gestürmt und Feuer gelegt. Der Senat hatte zuvor mit der Mehrheit der Unterstützer von Präsident Horacio Cartes für eine umstrittene Verfassungsänderung gestimmt, welche diesem die Wiederwahl ermöglichen soll.