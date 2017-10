Oscar-Akademie berät über möglichen Ausschluss von Harvey Weinstein

Die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den US-Produzenten Harvey Weinstein haben am Samstag die Oscar-Akademie beschäftigt. Der 54-köpfige Vorstand kam am Vormittag (Ortszeit) in Los Angeles zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen, um über einen möglichen Ausschluss Weinsteins aus der Akademie zu beraten. Nach der Sitzung wollte das Gremium nicht vor die Presse treten, aber eine Erklärung veröffentlichen.

In einer zuvor herausgegebenen Mitteilung hatte die Oscar-Akademie Weinsteins Verhalten als "abstoßend, abscheulich und unethisch" bezeichnet. Vier Schauspielerinnen werfen dem Produzenten vor, sie vergewaltigt zu haben. Zahlreiche weitere Frauen, darunter Stars wie Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow und Rosanna Arquette, bezichtigen Weinstein sexueller Belästigungen anderer Art.

Auch die US-Produzenten-Vereinigung wollte am Samstag zusammenkommen, um über "disziplinarische Maßnahmen und den Status seiner Mitgliedschaft" zu beraten. Die britische Filmakademie Bafta, die den wichtigsten britischen Preis der Branche vergibt, hatte bereits am Mittwoch die Aussetzung von Weinsteins Mitgliedschaft bekanntgegeben.