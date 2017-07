Pakistanisches Gericht erklärt Regierungschef Sharif für abgesetzt

Der Oberste Gerichtshof in Pakistan hat Regierungschef Nawaz Sharif für abgesetzt erklärt. Sharif habe sich nach zahlreichen Korruptionsvorwürfen "als Parlamentsmitglied disqualifiziert", erklärte das Gericht am Freitag in Islamabad. "Damit übt er das Amt des Regierungschefs nicht mehr aus."

Die Richter riefen die Anti-Korruptions-Behörde auf, die Ermittlungen gegen Sharif fortzusetzen. Enthüllungen aus den sogenannten Panama Papers bringen Mitglieder seiner Familie in Zusammenhang mit Steuerhinterziehung und Geldwäsche.