Pandas in japanischem Zoo paaren sich das erste Mal in vier Jahren

Zwei Riesenpandas in Tokio haben sich am Montag das erste Mal seit vier Jahren gepaart. Wie der Zoo erfreut mitteilte, beäugten sich Ri Ri und Shin Shin durch ein Gitter und wirkten, als seien sie in der richtigen Stimmung - der anschließende Liebesakt dauerte dann 52 Sekunden. Die Hoffnung auf Nachwuchs und damit auf mehr Zoobesucher brachte auch die Investoren eines nahegelegenen China-Restaurants in Wallung.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg legten mit der Nachricht der Panda-Paarung auch die Aktien der Restaurantkette Totenko zu, die ganz in der Nähe des Zoos eine Filiale unterhält. Das sei in den letzten Jahren häufiger passiert, berichtete Bloomberg - als es beispielsweise im Jahr 2013 so aussah, als sei Shin Shin schwanger, stiegen die Aktien zunächst in die Höhe, um dann einen Monat später wieder zu fallen, als sich die vermeintliche Schwangerschaft als Fehlalarm entpuppte.

Laut einem Zoosprecher waren die beiden elfjährigen Panda-Bären nach wenigen Minuten wieder voneinander getrennt. "Sie leben normalerweise in Einsamkeit, wie Pandas es auch in der Wildnis tun. Zusammenzuleben könnte zu Krach und Verletzungen führen," sagte er der Nachrichtenagentur AFP.

Riesenpandas sind dafür bekannt, dass sich ihre Paarung schwierig gestaltet. Die Weibchen sind nur an zwei bis drei Tagen im Jahr empfänglich für die Paarung, und die Männchen stellen sich dann häufig so tollpatschig an, dass es zu keiner Befruchtung kommt.