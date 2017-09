Panisches Pferd galoppiert durch Trier und verletzt Autofahrerin

Ein in Panik geratenes Pferd hat in Trier und Umgebung für Chaos gesorgt. Das Tier riss sich auf einem Gestüt los und galoppierte danach rund vier Kilometer lang über Straßen, wie die Polizei in der rheinland-pfälzischen Stadt am Dienstag mitteilte. Dabei rammte es ein Auto, dessen Fahrerin dabei leicht verletzt wurde. Polizisten konnten das Tier nicht stoppen.

Nach Angaben der Beamten war das Pferd nach seiner Flucht durch den Verkehr in Panik geraten und wollte unter anderem in vollem Tempo über eine Bundesstraße davonlaufen. Erst im Nachbarort Konz endete die Flucht des Tiers in einer Baustelle, wo es in einen Erdhügel lief und verletzt liegenblieb. Eine Tierärztin musste es vor Ort einschläfern.