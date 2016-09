Papst Benedikt kritisiert deutsche Kirche und Kirchensteuer

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hält die in der deutschen katholischen Kirche verhängte Exkommunikation von Gläubigen im Fall eines Kirchenaustritts für nicht haltbar. Er habe "große Zweifel", ob das deutsche Kirchensteuersystem in seiner derzeitigen Form richtig sei, sagte Benedikt in dem Interviewbuch "Letzte Gespräche" mit dem Publizisten Peter Seewald.

"Ich meine damit nicht, dass es überhaupt eine Kirchensteuer gibt, aber die automatische Exkommunikation derer, die sie nicht zahlen, ist meiner Meinung nach nicht haltbar." Der 89-Jährige übt in dem am Freitag erscheinenden Buch, das seine letzte Publikation zu Lebzeiten sein soll, auch eine noch weitergehende scharfe Kritik am Umgang der deutschen Kirche mit dem Geld.

"In Deutschland haben wir diesen etablierten und hochbezahlten Katholizismus, vielfach mit angestellten Katholiken, die dann der Kirche in einer Gewerkschaftsmentalität gegenübertreten", sagte Benedikt. "Kirche ist für sie nur der Arbeitgeber, gegen den man kritisch steht. Sie kommen nicht aus einer Dynamik des Glaubens, sondern sind eben in so einer Position."

Es sei die große Gefahr der Kirche in Deutschland, dass dort ein "Überhang an ungeistlicher Bürokratie" vorhanden sei, sagte Benedikt. Insgesamt zeichnet Joseph Ratzinger in dem Buch ein negatives Bild vom Zustand der Theologie und des Glaubens in Deutschland. So sagt der langjährige Professor, die deutsche Universitätstheologie sei "sicher in einer Krise und braucht neue Köpfe".