Papst empfängt US-Präsident Trump im Vatikan

US-Präsident Donald Trump wird am Mittwoch von Papst Franziskus im Vatikan empfangen. Nach der Audienz (08.30 Uhr) will der Staatschef zusammen mit First Lady Melania Trump unter anderem die Sixtinische Kapelle besichtigen.

Der Immobilienmilliardär und der "Papst der Armen" liegen bei vielen Themen über Kreuz. Beim Klimaschutz, in der Flüchtlingskrise und zu Fragen der Einwanderung vertreten sie gegensätzliche Positionen. Wegen des geplanten Baus einer Mauer an der Grenze zu Mexiko lieferten sich Trump und Franziskus während des US-Präsidentschaftswahlkampfs bereits einen verbalen Schlagabtausch.

Nach seinem Besuch im Vatikan trifft Trump in Rom den italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni und Staatschef Sergio Mattarella. Anschließend reist Trump weiter nach Brüssel, wo am Nachmittag tausende Menschen gegen seinen Besuch demonstrieren wollen.