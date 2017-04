Papst Franziskus erteilt Ostersegen "Urbi et Orbi"

Papst Franziskus erteilt heute um 12.00 Uhr vom Balkon des Petersdoms aus den Ostersegen "Urbi et Orbi" ("Der Stadt und dem Erdkreis"). Dazu werden auf dem Petersplatz in Rom zehntausende Gläubige erwartet. Vor dem Segen leitet das Oberhaupt der katholischen Kirche die Ostermesse (ab 10.00 Uhr).

Traditionell wird der Segen "Urbi et Orbi" in mehr als 60 Sprachen erteilt. Die Zeremonie wird im Fernsehen in zahlreiche Länder übertragen. Der Papst leitete die Osterfeierlichkeiten am Gründonnerstag mit der traditionellen Fußwaschung ein. In seinem Karfreitagsgebet verurteilte er das tägliche Blutvergießen in der Welt als "Schande".