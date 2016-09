Papst Franziskus spricht Mutter Teresa heilig

Schon zu Lebzeiten wurde Mutter Teresa für ihren Dienst an den Armen wie eine Heilige verehrt, nun ist sie es auch offiziell: 19 Jahre nach ihrem Tod sprach Papst Franziskus die weltweit populäre, mitunter aber auch kritisierte Ordensfrau heilig. Vor 100.000 Menschen auf dem Petersplatz in Rom würdigte er am Sonntag die Friedensnobelpreisträgerin als "Zeugnis für die Nähe Gottes zu den Ärmsten".

Ein riesiges Porträt von Mutter Teresa hing an der Fassade des Petersdoms, während der Papst die Missionsschwester bei strahlend blauem Himmel in das Verzeichnis der Heiligen der katholischen Kirche aufnahm. Franziskus sprach auf Latein die traditionelle Formel, nach der Mutter Teresa nun von Katholiken in aller Welt als Heilige verehrt werden kann.

In der Messe hob der Papst zugleich die menschliche Seite des "Engels der Armen" hervor: "Es fällt schwer, sie Heilige Teresa zu nennen. Ich denke, wir können sie weiterhin als Mutter Teresa bezeichnen."

Die Heiligsprechung erfolgte einen Tag vor Mutter Teresas 19. Todestag. Nach der Heilung einer krebskranken Inderin erkannte der Vatikan damit auch die Heilung eines Brasilianers mit Hirntumoren durch die Ordensschwester offiziell an - zwei vollbrachte Wunder sind die Voraussetzung für eine Heiligsprechung.

Mutter Teresa sei mit ihrem unermüdlichen Einsatz für Bedürftige ein großes Vorbild. Sie habe oft gesagt: "Vielleicht spreche ich nicht ihre Sprache, aber ich kann lächeln", erinnerte Franziskus. "Tragen wir ihr Lächeln in unserem Herzen und schenken wir es allen, denen wir auf unserem Weg begegnen, besonders den Leidenden."

Der Vatikan hätte nach eigenen Angaben problemlos 200.000 Eintrittskarten für die Zeremonie ausgeben können, aus Sicherheitsgründen wurden aber nur 100.000 Gläubige eingelassen. Hubschrauber sowie rund 3000 Polizisten waren im Einsatz, um das religiöse Großereignis zu sichern.

Nach der Zeremonie waren etwa 1500 Bedürftige, die von Teresas Orden betreut werden, bei Papst Franziskus zum Pizzaessen eingeladen. In Kolkata feierten Mutter Teresas Ordensschwestern die Heiligsprechung, indem sie das Grab ihrer Ordensgründerin mit Kerzen und Blumen schmückten.

Mutter Teresa war 1910 als Agnes Gonxha Bojaxhiu in Skopje, der heutigen Hauptstadt Mazedoniens, zur Welt gekommen. Von 1950 bis zu ihrem Tod 1997 kämpfte sie gegen das Leid der Ärmsten im indischen Kolkata, wo sie den Orden der Missionarinnen der Nächstenliebe gründete. Schon zu Lebzeiten wurde sie als "Engel der Armen" oder "Heilige der Gosse" verehrt.

Mutter Teresa war allerdings nicht unumstritten. Für Kritik sorgten etwa ihre strikte Ablehnung von Empfängnisverhütung, die undurchsichtigen Finanzen ihres Ordens und die Zustände in ihren Ordenshospizen. Als sie 1979 mit dem Friedensnobelpreis geehrt wurde, geißelte sie in ihrer Dankesrede Abtreibung als "Mord" und erntete dafür viel Kritik.

Franziskus verteidigte nun ihre Worte von damals. Mutter Teresa habe göttliche Barmherzigkeit vorgelebt, "indem sie durch die Aufnahme und den Schutz des menschlichen Lebens – des ungeborenen wie des verlassenen und ausgesonderten – für alle da war", sagte der Papst in seiner Predigt. Außerdem habe "ihre Stimme vor den Mächtigen der Welt" erhoben, um ihnen die "Verbrechen der Armut" vorzuhalten.

Das Verfahren zur Heiligsprechung von Mutter Teresa war eines der schnellsten der Neuzeit. Papst Johannes Paul II. eröffnete bereits zwei Jahre nach ihrem Tod das vorgeschaltete Verfahren zu ihrer Seligsprechung. Üblicherweise gilt eine Fünf-Jahres-Frist.