Papst Franziskus wendet sich bei Besuch in Ägypten gegen Gewalt im Namen Gottes

Nach einer Reihe blutiger Anschläge auf Christen hat sich Papst Franziskus bei einem Besuch in Ägypten gegen Gewalt im Namen Gottes ausgesprochen. "Allein der Frieden ist heilig, und kein Akt der Gewalt darf im Namen Gottes begangen werden, da dies seinen Namen entweihen würde", sagte Franziskus am Freitag in einer Rede bei einer muslimisch-christlichen Konferenz in Kairo. Er warnte zugleich vor einer Bedrohung des Friedens durch zunehmenden Populismus.

Der Papst war am Nachmittag zu seinem zweitägigen Besuch in Ägypten eingetroffen. In Kairo traf er zunächst mit Präsident Abdel Fattah al-Sisi und dem Großimam des renommierten islamischen Al-Ashar-Instituts, Ahmed al-Tajeb, zusammen. Franziskus hatte kurz vor seiner Landung in Kairo von einer "Reise der Einheit und der Brüderlichkeit" von Christen und Muslimen gesprochen.

In seiner vom Al-Ashar-Institut organisierten Rede sagte Franziskus, es sei entscheidend, "den Fluss von Geld und Waffen an diejenigen, die zu Gewalt aufrufen", zu unterbinden. Der Papst wandte sich zugleich gegen einen "demagogischen Populismus". "Demagogische Formen des Populismus, die auf dem Vormarsch sind", seien dem Frieden nicht zuträglich, sagte Franziskus, ohne konkrete Beispiele zu nennen.

Franziskus wollte am Freitag noch die Kirche St. Peter und Paul besuchen, wo im Dezember bei einem Selbstmordanschlag 29 Menschen getötet worden waren. Zu dem Anschlag hatte sich die sunnitische Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt. Gemeinsam mit Kopten-Papst Tawadros II. wollte Franziskus dort beten.

Die christliche Minderheit ist in Ägypten immer wieder Opfer von Gewalt. Zuletzt wurden vor gut zwei Wochen bei Anschlägen auf zwei Kirchen in Alexandria sowie in Tanta nördlich von Kairo insgesamt 45 Menschen getötet. Die Kopten machen rund zehn Prozent der 92 Millionen Ägypter aus. Für Samstag war eine Messe des Papstes für die kleine katholische Gemeinde in Ägypten geplant, die geschätzt rund 272.000 Mitglieder zählt.

Die Papst-Reise dient auch der Wiederbelebung des Verhältnisses des Vatikan zum Islam und insbesondere zum Al-Ashar-Institut. Franziskus' Vorgänger Benedikt XVI. hatte 2006 mit einer Rede über das Verhältnis des Islam zur Gewalt heftige Proteste in der muslimischen Welt ausgelöst. Das sunnitische, fast tausend Jahre alte Al-Ashar-Institut, richtet sich strikt gegen den Dschihadismus.

Staatspräsident Al-Sisi zeigte den Christen gegenüber seit seinem Amtsantritt 2014 eine gewisse Offenheit. Als erstes ägyptisches Staatsoberhaupt nahm er 2015 an einer Weihnachtsmesse teil. Al-Sisi wird allerdings international wegen der Verletzung von Menschenrechten in Ägypten scharf kritisiert. Der Papst rief während seines Besuchs in dem Land auch zu einem "bedingungslosen Respekt der unabdingbaren Menschenrechte" auf. Dazu zähle "die Gleichheit aller Bürger, die Religions- und Meinungsfreiheit", sagte der Papst in einer weiteren Rede, bei der auch al-Sisi anwesend war.

Der Papst-Besuch fand unter enormen Sicherheitsvorkehrungen statt. In Ägypten gilt seit den Anschlägen auf die koptischen Kirchen vor gut zwei Wochen ein dreimonatiger Ausnahmezustand. Die apostolische Nuntiatur, wo der Papst während seines Aufenthalts untergebracht ist, wurde von zahlreichen Polizisten und Soldaten gesichert. Vor der Kathedrale, dem Sitz der koptischen Kirche, waren Panzer stationiert. Zuletzt reiste mit Papst Johannes Paul II. im Jahr 2000 ein katholisches Kirchenoberhaupt nach Ägypten.