Papst setzt mit Besuch beim Lutherischen Weltbund Zeichen für die Ökumene

Mit einem Besuch beim Treffen des Lutherischen Weltbundes (LWB) in Schweden hat Papst Franziskus ein wichtiges Zeichen für die Ökumene gesetzt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche flog am Montag ins südschwedische Malmö, um von dort zu einem ökumenischen Gottesdienst zum Auftakt der Feierlichkeiten zum 500-jährigen Reformationsjubiläum im nahen Lund zu fahren. Am Flughafen wurde Franziskus von Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven begrüßt.

Der Gottesdienst in Lund wurde aus Anlass des 50. Jahrestages des Dialogs zwischen katholischer Kirche und Protestanten begangen. Franziskus sollte dort eine Predigt halten, auch der LWB-Vorsitzende, der Palästinenser Munib Yunan, wollte sich äußern.

Der deutsche Mönch Martin Luther soll am 31. Oktober 1517 aus Unmut über Missstände in der katholischen Kirche seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen haben. Sein öffentlicher Protest gegen den Ablasshandel war der Auftakt der Reformation, die Europa grundlegend veränderte und die von der katholischen Kirche lange Zeit erbittert bekämpft wurde.

Allein die Teilnahme von Papst Franziskus an dem Gottesdienst in Lund ist eine Geste, die bei fast all seinen Vorgängern undenkbar gewesen wäre. Der argentinische Papst bemüht sich aber seit seiner Wahl vor gut drei Jahren um eine Annäherung mit anderen christlichen Kirchen. So traf das Oberhaupt der 1,2 Milliarden Katholiken in aller Welt vor acht Monaten als erster Papst in fast tausend Jahren einen orthodoxen Patriarchen. Er streckte seine Hand auch in Richtung der Anglikaner aus.

Konservative Katholiken sehen eine Annäherung mit Misstrauen. Der Präfekt der Glaubenskongregation im Vatikan, Gerhard Ludwig Müller, hatte Anfang des Jahres mit Blick auf das Reformationsjubiläum gesagt, es gebe "keinen Grund zu feiern". Schließlich habe die Reformation zur Spaltung des westlichen Christentums geführt.

Vor seiner Abreise nach Schweden hob Franziskus hervor, dass Christen angesichts ihrer Bedrohung in einigen Weltregionen zusammenhalten müssten. "Wenn Christen verfolgt und ermordet werden, werden sie ausgesucht, weil sie Christen sind, nicht weil sie Lutheraner, Calvinisten, Anglikaner, Katholiken oder Orthodoxe sind", sagte der Papst im Interview mit zwei Jesuitenzeitschriften. Es gebe "eine Ökumene des Bluts".

Franziskus führte aus, dass sie in Luther, der von der katholischen Kirche exkommuniziert worden war, nicht mehr einen Häretiker sehe. "Luther hat einen großen Schritt getan, indem er das Wort Gottes in die Hände der Menschen legte", sagte Franziskus über Luthers Verdienste bei der deutschen Übersetzung der Bibel und ihrer Verbreitung.

Die Evangelische Kirche in Deutschland startet am Montagnachmittag in Berlin ihre Feierlichkeiten zum 500-jährigen Reformationsjubiläum. An einem ökumenischen Gottesdienst in der Marienkirche nehmen der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm, die Jubiläumsbotschafterin Margot Käßmann sowie Vertreter der katholischen Kirche teil. Es folgt ein Festakt im Konzerthaus am Gendarmenmarkt mit Bundespräsident Joachim Gauck.