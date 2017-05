Papst und Trump bemühen sich im Vatikan um Harmonie

Ungeachtet ihrer zahlreichen Differenzen haben sich Papst Franziskus und US-Präsident Donald Trump bei ihrer ersten Begegnung im Vatikan um Harmonie bemüht. Er werde "nie vergessen", was das Kirchenoberhaupt ihm gesagt habe, sagte Trump am Mittwoch nach einer knapp halbstündigen Privataudienz. Über den Inhalt des Gesprächs wurde zunächst nichts bekannt.

Bei vielen Themen liegen der Immobilienmilliardär und der "Papst der Armen" über Kreuz. Beim Klimaschutz, in der Flüchtlingskrise, zu Fragen der Einwanderung vertreten sie gegensätzliche Positionen. Wegen des von Trump geplanten Baus einer Mauer an der Grenze zu Mexiko lieferten sie sich während des US-Wahlkampfs einen verbalen Schlagabtausch. Jemand, der Mauern anstelle von Brücken bauen wolle, sei "kein Christ", lautete damals der Vorwurf Franziskus'.

Vor Beginn der Privataudienz im Vatikan traten der US-Präsident und der Papst nun lächelnd vor die Kameras. "Es ist solch eine Ehre, hier zu sein", sagte Trump. Begleitet wurde er von seiner Ehefrau Melania sowie von seiner Tochter Ivanka und deren Ehemann Jared Kushner.

Sowohl Melania als auch Ivanka Trump trugen bei ihrem Besuch in dem Kirchenstaat dem traditionellen Protokoll entsprechend schwarze Kleider und ein schwarzes Schleiertuch als Kopfbedeckung. Im wahhabitischen Saudi-Arabien, der ersten Station von Trumps neuntägiger Auslandsreise, hatten Melania und Ivanka Trump trotz der streng islamischen Regeln auf ein muslimisches Kopftuch verzichtet.

Ungeachtet der inhaltlichen Differenzen hatte Trump sich in der Vergangenheit auch positiv über den Papst geäußert. Im Jahr 2013 twitterte er, Franziskus sei ein "demütiger Mann, ähnlich wie ich". Dies erkläre wahrscheinlich "warum ich ihn so sehr mag", schrieb Trump damals in dem Kurzbotschaftendienst. Franziskus versprach zuletzt, er werde über den früheren Reality-TV-Star "nicht urteilen", bevor er ihn angehört habe.

Die Begegnung mit dem Papst war ursprünglich auf 20 Minuten angesetzt. Das Gespräch in der Bibliothek des Apostolischen Palastes dauerte schließlich knapp eine halbe Stunde. Anschließend besuchte Trump mit seiner Frau Melania die Sixtinische Kapelle.

Nach seinem Besuch im Vatikan war ein Treffen Trumps mit Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni und Staatschef Sergio Mattarella geplant. Anschließend wollte Trump weiter nach Brüssel reisen, wo am Donnerstag der Nato-Gipfel stattfindet.

Für Mittwoch ist in Brüssel ein Treffen mit Belgiens König Philippe und Premierminister Charles Michel geplant. Aus Protest gegen die Politik des US-Präsidenten wollen in der belgischen Hauptstadt am Mittwochnachmittag tausende Menschen gegen Trumps Besuch auf die Straße gehen.