Papst verurteilt tägliches Blutvergießen in der Welt als "Schande"

Papst Franziskus hat in seinem Karfreitagsgebet das tägliche Blutvergießen in der Welt als "Schande" der Menschheit verurteilt. "Schande für all diese Bilder der Verwüstung, der Zerstörung und des Ertrinkens, die in unserem Leben normal geworden sind", sagte der Papst am Freitagabend in seinem Gebet nach der traditionellen Kreuzweg-Zeremonie am Kolosseum in Rom.

" Schande für das unschuldige Blut, das täglich von Frauen, Kindern und Migranten vergossen wird sowie von Menschen, die wegen ihrer Hautfarbe, ihrer sozialen und ethnischen Zugehörigkeit und für ihren Glauben an Dich verfolgt werden", fügte Franziskus hinzu. Am Sonntag waren bei Anschlägen auf zwei koptische Kirchen in Ägypten 45 Menschen getötet worden, zu der Tat bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat. Der Papst besucht am 28. und 29. April Ägypten.

Franziskus sprach in seiner Predigt auch das Problem der Pädophilie in der katholischen Kirche an. Es sei eine "Schande", dass Geistliche die Kirche damit "schockiert und verletzt" hätten.

An der Zeremonie an dem antiken Amphitheater im Zentrum Roms nahmen am Abend rund 20.000 Gläubige teil. Viele von ihnen trugen eine Kerze in der Hand. Das große Kreuz wurde in diesem Jahr unter anderem von einer ägyptischen Familie sowie von Gläubigen aus Portugal und Kolumbien - zwei weitere Reiseziele des Papstes in diesem Jahr - getragen. Auch zwei Chinesen waren unter den Trägern.

Mit der Prozession am Kolosseum erinnern die Christen am Karfreitag an den Leidensweg Jesu. In diesem Jahr fand die Zeremonie aus Angst vor Anschlägen unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Gläubigen mussten sich strengen Kontrollen unterziehen.