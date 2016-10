Paris und London streiten über minderjährige Flüchtlinge in Calais

Zwischen Großbritannien und Frankreich ist ein Streit über die minderjährigen Flüchtlinge im geräumten "Dschungel" von Calais ausgebrochen. Die britische Innenministerin Amber Rudd forderte Paris am Donnerstagabend auf, die noch in Calais verbliebenen Minderjährigen "anständig zu schützen". Rudds französischer Kollege Bernard Cazeneuve zeigte sich "überrascht" über diese Äußerung und rief seinerseits London dazu auf, seiner "Verantwortung gerecht" zu werden.

Die französischen Behörden hatten am Montag mit der Räumung des slumähnlichen Flüchtlingslagers am Ärmelkanal begonnen. Tausende Flüchtlinge wurden binnen drei Tagen in Aufnahmezentren im ganzen Land gefahren. Minderjährige Flüchtlinge wurden in Wohncontainern untergebracht, die am Rande des "Dschungels" stehen.

Allerdings reicht die Kapazität des Containerlagers nicht für alle minderjährigen Flüchtlinge. Viele von ihnen mussten nach dem Abriss der Flüchtlingshütten und Zelte im "Dschungel" zunächst im Freien übernachten. Von den minderjährigen Flüchtlinge wollen viele nach Großbritannien gelangen. Sie haben im Zuge der Familienzusammenführung ein Anrecht darauf, wenn dort bereits Verwandte leben.

Rudd ermahnte die französische Regierung, sich besser um all jene Kinder und Jugendlichen zu kümmern, die nicht von Großbritannien aufgenommen würden. Cazeneuve entgegnete, Frankreich werde seiner "Verantwortung im Geist der Solidarität" bereits gerecht.

Seit Mitte Oktober seien mehr als 1400 minderjährige Flüchtlinge in Wohncontainern am Rande des "Dschungels" oder in anderen Aufnahmezentren untergebracht worden. Großbritannien habe in diesem Zeitraum lediglich 274 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufgenommen. Er wünsche deswegen, "dass Großbritannien rasch seiner Verantwortung gerecht wird und diese Minderjährigen aufnimmt", erklärte Cazeneuve.

Doch auch das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR rief Frankreich dazu auf, den Flüchtlingen aus Calais eine "angemessene Unterkunft" zu bieten. Das gelte insbesondere für minderjährige Flüchtlinge.

Am Freitag entspannte sich die Lage aber: Mit drei Bussen wurden nach Behördenangaben knapp 115 minderjährige Flüchtlinge aus Calais in französische Aufnahmezentren gefahren. Die französischen Behörden wollen den Abriss des Lagers bis kommenden Montag beendet haben.

Derweil wachsen wilde Flüchtlingscamps auf offener Straße in Paris wieder an, wie Helfer berichten. Ob das direkt mit der Räumung des "Dschungels" von Calais zusammenhängt, ist unklar. Wohnungsbauministerin Emmanuelle Cosse sagte am Freitag im Sender Public Sénat: "Es gibt keine massive Ankunft in Paris aus Calais." Ein Polizeivertreter sagte dagegen, dass sich viele Flüchtlinge aus Calais auf den Weg in die französische Hauptstadt gemacht hätten.