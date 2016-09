Pariser Justiz leitet Terrorverfahren gegen drei Islamistinnen ein

Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne hat die Pariser Justiz Terrorverfahren gegen drei Islamistinnen eingeleitet und die Frauen in Untersuchungshaft genommen. Den drei vergangene Woche festgenommenen Verdächtigen wird die Bildung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, wie die Pariser Staatsanwaltschaft in der Nacht auf Dienstag mitteilte. Formell beschuldigt und in Untersuchungshaft genommen wurde auch ein 15-Jähriger, der ebenfalls einen Anschlag geplant haben soll.

Die Islamistinnen Inès M., Sarah H. und Amel S. waren am vergangenen Donnerstag im südlich von Paris gelegenen Boussy-Saint-Antoine festgenommen worden, am Montag wurden sie Anti-Terror-Richtern vorgeführt. Nach ihnen war nach dem Fund eines mit Gasflaschen beladenen Autos nahe der Pariser Kathedrale Notre Dame gefahndet worden.

Die Ermittler sind überzeugt, dass die 19, 23 und 39 Jahre alten Frauen nach dem gescheiterten Anschlag mit dem Auto andere Attacken vorbereiteten: Sie sollen Anschläge auf Bahnhöfe in Paris und im südlich angrenzenden Département Essonne sowie auf Polizisten geplant haben. Sie sollen auch erwogen haben, sich Sprengstoffgürtel zu besorgen.

Bei ihrer Festnahme attackierte Sarah H. einen Polizisten mit einem Messer und verletzte ihn an der Schulter. Auch Inès M., die Tochter des Besitzers des nahe Notre Dame gefundenen Autos, stürzte sich mit einem Messer bewaffnet auf einen Polizisten und wurde durch Schüsse verletzt.

Beide Frauen wurden deswegen nun von Anti-Terror-Richtern auch des versuchten Polizistenmordes beschuldigt. Amel S. wird Beihilfe vorgeworfen. Gegen Sarah H.s Lebensgefährten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Nicht-Anzeigens einer Straftat eingeleitet.

Den Anti-Terror-Richtern vorgeführt wurde am Montag zudem ein 15-Jähriger, der am Wochenende in Paris festgenommen worden war. Der Jugendliche, der zuvor wegen einer islamistischen Radikalisierung unter Hausarrest gestellt worden war, soll über den verschlüsselten Online-Nachrichtendienst Telegram einen Anschlag mit einem Messer angekündigt haben. Gegen ihn wurde ebenfalls ein Terrorverfahren eingeleitet.

Zwischen dem 15-Jährigen und den drei Frauen gibt es zumindest eine indirekte Verbindung: Alle sollen in Kontakt mit dem französischen Islamisten Rachid Kassim gestanden haben, der sich vermutlich im irakisch-syrischen Gebiet aufhält.

Der 29-jährige Kassim wird bereits mit zwei islamistischen Anschlägen in Frankreich in Verbindung gebracht: Mit der Ermordung eines Polizisten und seiner Lebensgefährtin am 13. Juni in der Gemeinde Magnanville und mit der Ermordung eines Priester am 26. Juli im nahe Rouen gelegenen Saint-Étienne-du Rouvray. Er soll zu den Taten angestiftet oder gar konkrete Anweisungen gegeben haben.

Frankreich ist seit Anfang 2015 von einer Reihe islamistischer Anschläge getroffen worden. Seit den Pariser Anschlägen vom 13. November mit 130 Toten gilt in dem Land der Ausnahmezustand. Die Regierung warnt vor einer anhaltend hohen Terrorgefahr.