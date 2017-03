Pence gerät wegen Nutzung privater E-Mail-Adresse als Gouverneur in Bedrängnis

Nach den Demokraten geraten nun die Republikaner mit einer eigenen E-Mail-Affäre in Bedrängnis: US-Vizepräsident Mike Pence gab die Nutzung einer privaten E-Mail-Adresse für dienstliche Angelegenheiten als Gouverneur von Indiana zu, versuchte aber zugleich, Unterschiede zur E-Mail-Affäre der unterlegenen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton aufzuzeigen. US-Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf sogar eine Gefängnisstrafe für Clinton wegen der Affäre gefordert, Untersuchungen brachten aber keine Hinweise auf strafbare Handlungen.

Er sei überzeugt, dass sein Vorgehen damals voll und ganz den rechtlichen Vorschriften in Indiana entsprochen habe, sagte Pence am Freitag bei einem Besuch im Bundesstaat Wisconsin. "Und in meinem Amt als Vizepräsident werde ich diese Praxis fortsetzen", kündigte der 57-Jährige an.

Zuvor hatte die Zeitung " Indianapolis Star" darüber berichtet, dass Pence als Gouverneur seine private AOL-Adresse genutzt hatte. Daraufhin hatte sein Büro erklärt, Pence habe die geltenden Gesetze zum Umgang mit der digitalen Kommunikation "vollständig" eingehalten.

Einen Vergleich seines Vorgehens mit der E-Mail-Affäre Clinton nannte Pence unzutreffend: "Hillary Clinton hatte einen privaten Server, ist falsch mit vertraulichen Informationen umgegangen und hat E-Mails gelöscht, nachdem der Kongress sie angefordert hatte", erklärte Pence. Pence hatte ebenso wie Trump die ehemalige Außenministerin wegen ihres Umgangs mit E-Mails scharf angegriffen.

Laut dem "Indianapolis Star" wurden in einigen von Pences E-Mails "heikle Themen" und "Fragen der nationalen Sicherheit" diskutiert. Ihren Informationen zufolge hatten sich Hacker im vergangenen Sommer Zugriff auf das E-Mail-Konto verschafft.

Clinton hatte nach ihrer Wahlniederlage den Chef der US-Bundespolizei FBI, James Comey, für ihr Scheitern mitverantwortlich gemacht. Comey hatte anderthalb Wochen vor der Wahl eine Wiederaufnahme der Untersuchungen zur regelwidrigen Nutzung privater Server durch die frühere Außenministerin bekanntgegeben. Er begründete dies damit, dass weiterer Mailverkehr aufgetaucht sei. Nur zwei Tage vor der Wahl teilte Comey dann mit, auch in den neu entdeckten Mails seien keine Hinweise auf strafbare Handlungen gefunden worden.

Die neue Regierung in Washington steht seit längerem wegen dubioser Kontakte zu Russland unter Druck. Trumps nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn musste deshalb sein Amt aufgeben. Derzeit ist auch Justizminister Jeff Sessions in Bedrängnis, weil er während seines Nominierungsverfahrens im US-Senat unter Eid nicht erwähnt hatte, dass er sich im vergangenen Jahr zwei Mal mit dem russischen Botschafter getroffen hatte.