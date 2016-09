Peres' Gesundheitszustand nach Schlaganfall weiter ernst aber stabil

Vier Tage nach seinem Schlaganfall ist der frühere israelische Präsident Schimon Peres noch immer in einem ernsten Zustand. Der 93-Jährige sei weiterhin an ein Beatmungsgerät angeschlossen und werde mit Beruhigungsmitteln behandelt, sagte sein Arzt und Schwiegersohn Rafi Walden am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Sein Gesundheitszustand habe sich seit Dienstag verbessert. Dieser sei aber nach wie vor ernst, wenn auch stabil.

Der israelische Rundfunk berichtete am Samstag, Peres habe eine "ruhige Nacht" verbracht, sei aber noch immer nicht außer Lebensgefahr. Präsident Reuven Rivlin wollte Peres am Samstagabend einen Besuch im Krankenhaus in Ramat Gan in der Nähe von Tel Aviv abstatten, wie sein Büro mitteilte.

Peres war am Dienstag ins Krankenhaus eingeliefert worden, weil er sich unwohl fühlte. In der Klinik erlitt er nach Angaben seiner Ärzte dann einen Schlaganfall und verlor das Bewusstsein. Genesungswünsche erreichten den 93-Jährigen nicht nur von Seiten der israelischen Staatsspitze, sondern auch aus den USA und Russland sowie von der UNO.

Peres ist der letzte Überlebende der Gründerväter Israels. Als einer der Förderer des Osloer Abkommens mit den Palästinensern erhielt er 1994 den Friedensnobelpreis gemeinsam mit dem später ermordeten israelischen Regierungschef Jizchak Rabin und Palästinenserführer Jassir Arafat.