Peugeot bietet Merkel Gespräch über Opel an

Die französische Automobilgruppe PSA um Peugeot und Citroën hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein Gespräch über die möglichen Übernahme von Opel angeboten. Ein Konzernsprecher sagte am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP in Paris, PSA-Chef Carlos Tavares wolle möglichst bald die Kanzlerin und die Gewerkschaftsvertreter von Opel treffen. In Deutschland gibt es Sorge um die mehr als 18.000 Arbeitsplätze bei Opel.

Der PSA-Sprecher sagte weiter, das Treffen zwischen Tavares, Merkel und den Gewerkschaften solle "im Geist des Dialogs" stattfinden. Die Verständigung mit den Arbeitnehmervertretern sei dem Konzern sehr wichtig. "Es ist an der Zeit, dass dies auch im Rahmen der laufenden Gespräche umgesetzt wird."

Die Opel-Mutter General Motors aus den USA und PSA hatten die Verhandlungen über einen Eigentümerwechsel bei Opel am Dienstag erstmals bekanntgegeben. Ein Verkauf würde es dem US-Konzern ermöglichen, sich von seiner verlustreichen Europa-Sparte zu trennen.

Die Pläne lösten massive Sorge um die Arbeitsplätze bei Opel aus. Die Bundesregierung und das Land Hessen zeigten sich gestern überrascht über die Pläne und forderten eine Beschäftigungsgarantie für die rund 18.250 deutschen Mitarbeiter.