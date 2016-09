Philippinische Regierung macht Abu Sayyaf für tödlichen Anschlag verantwortlich

Die philippinische Regierung hat die Islamistengruppe Abu Sayyaf für einen Anschlag in der Heimatstadt von Präsident Rodrigo Duterte verantwortlich gemacht. Bei dem Bombenanschlag auf einem Markt in der Hafenstadt Davao im Süden des Inselstaats waren am Freitagabend mindestens 14 Menschen getötet und mehr als 60 weitere verletzt worden. Duterte, der in Davao jahrelang Bürgermeister war, verkündete umgehend Sondervollmachten für das Militär.

Der Sprengsatz war am späten Freitagabend auf einem belebten Nachtmarkt in Davao explodiert. Duterte, der sich zum Zeitpunkt des Anschlags in der Stadt aufgehalten hatte, sprach am Samstag bei einem Besuch am Anschlagsort von einem "Terrorakt". Soldaten sollen nun Aufgaben der Polizei übernehmen.

Wie Verteidigungsminister Delfin Lorenzana erklärte, hat sich bislang niemand zu dem Anschlag bekannt. Die Regierung gehe aber gerade deswegen davon aus, dass die Bluttat auf das Konto von Abu Sayyaf gehe, erklärte er. Die Islamistengruppe habe bei einer Armeeoffensive zuletzt "schwere Verluste" erlitten, weshalb die Regierung mit Vergeltungsmaßnahmen gerechnet habe.

Auch Davaos Bürgermeisterin Sara Duterte, eine Tochter des Präsidenten, sagte dem Fernsehsender CNN Philippines, dass es sich vermutlich um eine Vergeltungstat der Islamisten handele.

Die Gruppe Abu Sayyaf, die der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die Treue geschworen hat, war in den 90er Jahren im muslimischen Süden der Philippinen mit Geld des Terrornetzwerks Al-Kaida gegründet worden und machte seitdem wiederholt mit der Entführung von Ausländern Schlagzeilen.

Duterte hatte kürzlich zur Vernichtung der Gruppe aufgerufen. In der vergangenen Woche ordnete er eine Offensive gegen die Rebellen auf der Insel Jolo an. Am Montag waren bei Gefechten mit Abu-Sayyaf-Kämpfern 15 Soldaten getötet worden.

Davao ist mit rund zwei Millionen Einwohnern die größte Stadt im Süden der Philippinen. Sie gehört zur Region Mindanao, wo Islamisten seit Jahrzehnten gegen die Regierung kämpfen. Mehr als 120.000 Menschen wurden in dem Konflikt bislang getötet.

Duterte war mehrere Jahre selbst Bürgermeister von Davao, bevor er im Mai zum Staatschef gewählt wurde. Er übernahm das Präsidentenamt mit dem Versprechen, einen gnadenlosen Feldzug gegen Drogenhändler und andere Straftäter zu führen. Seither wurden Polizeistatistiken zufolge bereits fast 2000 Menschen getötet.